Gazprom rozpoczął realizację drugiego etapu gazociągu Siła Syberii Alert

fot. Gazprom

Spółka Gazprom Invest podaje, że rozpoczęła budowę drugiego etapu projektu Siła Syberii. Polega on na połączeniu dwóch pól gazowych będących w przyszłości bazą surowcową do wypełnienia gazociągu do Chin.

Kolejny etap Siły Syberii

Do końca 2022 roku ma powstać gazociąg łączący pola gazowe Czajadinskoje i Kowykta leżące na Syberii Wschodniej.

– Obecnie wykonawcy weszli w fazę realizacji robót budowlano-montażowych. Trwa relokacja sprzętu i budowa tymczasowych osiedli mieszkaniowych. Zmobilizowano około dwóch tysięcy specjalistów i ponad tysiąc urządzeń – informuje Gazprom Invest.

Pod koniec 2019 roku oddano do użytku gazociąg z pola Czajadińskoje do Chin. Pełną przepustowość na poziomie 38 mld m sześc. gazociąg osiągnie po 2024 roku. Do tego czasu z każdym rokiem ma zwiększać się wolumen przesyłanego błękitnego paliwa do Chin. W bieżącym roku jest to 5 mld m sześc., w 2021 roku 10 mld, w 2022 roku do 15 mld m sześc.

Wcześniej media rosyjskie informowały o problemach z zagospodarowaniem bazy surowcowej na polu Czajadińskoje. Duża cześć odwiertów eksploatacyjnych okazała się nie spełniać projektowego przepływu gazu.

Prime/Mariusz Marszałkowski