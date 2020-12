Gazprom stracił w Europie sprzedaż wielkości zapotrzebowania Polski na gaz Alert

Siedziba Gazpromu w Petersburgu. Fot. Flickr

Gazprom opublikował 30 listopada wyniki finansowe z dziewięciu miesięcy 2020 roku. Wyłania się z nich obraz załamania dostaw gazu oraz ich wartości wywołany spadkiem eksportu i cen tego surowca na wszystkich rynkach. Rosjanie stracili w Europie i Turcji sprzedaż wielkości porównywalnej z zapotrzebowaniem na gaz w Polsce.

Sprzedaż netto Gazpromu spadła o 25 procent do 4,3 mln rubli w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Sprzedaż netto gazu spadła o 30 procent do 1,9 mln rubli, głównie przez spadek cen (w rublach o 34 procent, w dolarach o 40 procent) i wolumenu dostaw do Europy i Turcji (o 10 procent, czyli 17 mld m sześc.). Sprzedaż netto gazu do tego regionu spadła o 40 procent do 1,1 mln rubli. Sprzedaż gazu netto do krajów byłego Związku Sowieckiego spadła o 20 procent do prawie 200 mln rubli, także przez spadek cen (w rublach o 5 procent, w dolarach o 13 procent) i wolumenu dostaw (o 21 procent, czyli 5,7 mld m sześc.).

Dług Gazpromu netto wzrósł o 41 procent do 4,4 mln rubli, głównie przez powiększenie długu długoterminowego liczonego w rublach przez wzrost wartości dolara oraz euro w stosunku do rosyjskiej waluty.

Spadek zapotrzebowania na gaz oraz cen tego surowca wynika z pandemii koronawirusa. Rośnie także konkurencja wobec dostaw Gazpromu. Dostawcy LNG i gazociągowi walczą o ten sam rynek, czego przykładem może być Polska importująca rocznie około 19 mld m sześc. rocznie, ale dywersyfikująca źródła dostaw i zmniejszająca import z Rosji. W dziewięciu miesiącach 2020 roku import PGNiG z kierunku wschodniego po dziewięciu miesiącach 2020 wyniósł 6,63 mld m sześc., a w postaci LNG – 2,95 mld m sześc.

Gazprom/Wojciech Jakóbik