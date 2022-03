Gigawęzły Taurona pomogą walczyć ze smogiem w Katowicach Alert

Logo Taurona. Fot. BiznesAlert.pl

Tauron zbudował dwa węzły cieplne za 4,6 mln złotych mających pomóc w walce ze smogiem.

– Węzeł cieplny w kompleksie biurowym Global Office Park w Katowicach obsługuje już 3,9 MWt (mocy cieplnej), a do końca 2022 r. zostanie oddany do użytkowania w tym obiekcie kolejny węzeł o mocy 1,97 MWt. Z kolei w kompleksie budynków biurowych KTW w Katowicach działają już dwa indywidualne węzły cieplne – o mocy 3,2 MWt oraz 6,2 MWt i są to największe tego typu urządzenia zainstalowane w historii spółki – podaje Tauron. – Stosowana przez TAURON Ciepło, nowoczesna usługa automatyki pogodowej, pozwala na ustawienie wartości temperatur, zgodnie z którymi następuje samoczynne wyłączenie i włączenie dostarczania ciepła do budynków – w zależności od temperatury zewnętrznej.

Tauron Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko- dąbrowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą zakłady: Zakład Wytwarzania Katowice, Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych.

Tauron/Wojciech Jakóbik