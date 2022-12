Godzina dla Ukrainy. Światełka świąteczne zgasną w wielu miastach Alert

Oświetlenie świąteczne w Londynie i innych miastach europejskich, które przyłączyły się do akcji Godzina Dla Ukrainy zgasną 21 grudnia o godzinie 20.00 w ramach solidarności z Ukraińcami, którzy cierpią na niedobory energii przez inwazję Rosji.

Choinka w Kijowie. Fot. Polska Agencja Prasowa.

Rosja prowadzi od lutego 2022 roku inwazję na Ukrainie. Jej celem staje się między innymi infrastruktura energetyczna, a istotna część terytorium ukraińskiego jest pozbawiona dostępu do energii, ciepła i bieżącej wody.

Europejczycy ruszyli z akcją Godzina dla Ukrainy przypominającą znaną już kampanię Godzina dla Ziemi. Oświetlenie świąteczne w stolicach Australii, Francji czy Wielkiej Brytanii ma zostać wyłączone o godzi. 20.00 czasu lokalnego w symbolicznym geście solidarności z Ukraińcami. Akcja ma wsparcie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, burmistrza Londynu oraz wielu innych polityków, w tym prof. Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego.

Dziś, 21.12 o 20:00, w najciemniejszy dzień roku, wyłączmy na chwilę dekoracje świąteczne. To gest solidarności z Ukraińcami,którzy od jesieni nie mogą oświetlić swoich domów, szpitali, szkół i ulic, bo agresorzy Putina zniszczyli 🇺🇦infrastrukturę energetyczną. #AnHourForUkraine pic.twitter.com/3WiIMjjLTd — Jerzy Buzek (@JerzyBuzek) December 21, 2022

Warto zaznaczyć, że kampanie tego typu nie stanowią zagrożenia dla systemu elektroenergetycznego. Polskie Sieci Elektroenergetyczne wyjaśniały to zagadnienie w BiznesAlert.pl przy okazji Godziny dla Ziemi promowanej przez organizację ekologiczną WWF.

– Podczas Godziny dla Ziemi WWF zmiany obciążenia Krajowego systemu Elektroenergetycznego są niewielkie – praktycznie niezauważalne, zatem akcja nie spowoduje zachwiania stabilności systemu – informowało biuro prasowe Polskich Sieci Elektroenergetycznych. To operator sieci przesyłowej, który jest odpowiedzialny za utrzymanie stabilności systemu, rzekomo zagrożonego Godziną dla Ziemi. – Należy podkreślić, że najlepszym rozwiązaniem jest działanie systemowe, które pozwoli na sukcesywne obniżanie poziomu zużycia energii aniżeli jednorazowa akcja. Jednak każde działanie, którego przekazem jest zwrócenie uwagi na potrzebę, a nawet konieczność oszczędzania energii jest bardzo wartościowe – komentowała spółka.

– Takie akcje, podobnie jak Godzina dla Ziemi, w którą URE włącza się od kilku lat, mają nas skłonić do refleksji, być symbolicznym wyrazem troski i poparcia. „Godzina dla Ukrainy” to ważny gest solidarności, a ponieważ jesteśmy w okresie przedświątecznym, będzie on zauważalny przez społeczności miast biorących udział w akcji – oceniła Barbara Mroczek, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej URE.

Wojciech Jakóbik