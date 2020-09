Fabryka komponentów fotowoltaicznych może powstać na Górnym Śląsku Alert

Ireneusz Zyska. Fot. Bartłomiej Sawicki

– Przykładem realizacji projektu fotowoltaicznego jest tzw. Przemysłowy Panel PV. To inicjatywa największych dużych firm, które produkcją moduły, panele, a także tych z obszaru falowników, inwerterów, okablowania. Ten projekt zakłada budowę dużej fabryki ogniw fotowoltaicznych. Skłaniamy się do tego, aby ta fabryka powstała na Górnym Śląsku – powiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu pełnomocnik rząd ds. odnawialnych źródeł energii podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Opusty i Mój Prąd

Zdaniem ministra Zyski, system opustów na rzecz domowych instalacji OZE, wprowadzony od 2016 roku, rozpoczął rozwój mikroinstalacji. – Systemy opustów dla domowych instalacji OZE zadziałał i prosumenci potraktowali sieć jako swoisty magazyn energii – powiedział.

Minister Zyska mówił o systemie opustów, które sprawiają, że właściciel mikroinstalacji może zużyć całą wyprodukowaną energię lub wprowadzić ją do sieci, w której jest magazynowana, i otrzymać opust. W przypadku mikroinstalacji: do 10 kW – opust wynosi 0,8 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii, a powyżej 10 kW – opust wynosi 0,7 kWh za każdy 1 kWh.

Minister Zyska powiedział, że program Mój Prąd był swoistą iskrą, która spowodowała eksplozję mikroinstalacji OZE. – W ciągu roku wpłynęło 130 tys. wniosków i już 68 tys. instalacji zostało dofinansowanych w kwocie 338 mln zł, a budżet tego programu to miliard złotych. Program może być rozliczany do pierwszego kwartału przyszłego roku. – Nie zapadały jeszcze decyzje, ale można przypuszczać, że do programu Mój Prąd zostanie dołączony komponent dotyczący punktu ładowania pojazdów elektrycznych – wskazał. Wspomniał również, że odpowiedzią na przeciążenie sieci może być plan rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a także rozwój sieci dystrybucyjnych połączonych z klastrami energii.

Przyznał, że rosnąca liczba mikroinstalacji OZE ma swoje ograniczenia. – Odciążeniu mogą służyć pojazdy elektryczne, które będą swoistym magazynem energii – dodał.

Fotowoltaika może wyprzedzić plany

W zakresie dokumentów planistycznych, minister wspomniał, że Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu zakłada wzrost instalacji fotowoltaiki o mocy 7,2 GW do 2030 roku i ponad 16 GW do 2040 roku. – Ten wynik może być większy i poziom zakładany na 2030 rok możemy osiągnąć w 2025 lub w 2026 roku – powiedział. Dodał, że nie mamy jeszcze efektu skali w przemyśle, co jednak mogą zmienić kolejne aukcje OZE, których beneficjentem mogą być instalacje fotowoltaiczne.

Fabryka PV na Górnym Śląsku

Kolejne zmiany prawa są w drodze

W zakresie kolejnych zmian legislacyjnych wspomniał o podniesieniu wartości minimalnej z 500 kV do 1 MW, dla których nie trzeba uzyskać koncesji. – Dla przykładu, źródła konwencjonalne muszą ubiegać się o taką koncesję od mocy 50 MW – dodał.

Minister Zyska powiedział, że instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW nie będą musiały być już wpisane do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. – Chcemy ponadto drogą rozporządzenia przedłużyć aukcje od czerwca 2021 do czerwca 2026 roku. Chcemy, aby to była perspektywa kilkuletnia. Może to pozwolić na rozłożenie inwestycji na lata i łatwiejsze rozmowy z bankami o środkach – zakończył Zyska.

Bartłomiej Sawicki