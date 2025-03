Średnie wynagrodzenie w Polsce wciąż rośnie

Średnie wynagrodzenie w Polsce w lutym 2025 roku wyniosło 8613 zł brutto – podał GUS. Wzrost płac sięga niemal 8 procent rok do roku, ale dynamika zwalnia, kończąc trzyletnią serię dwucyfrowych podwyżek. Wynik okazał się jednak niższy od oczekiwań ekonomistów.

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pokazują, że średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2025 roku wyniosło 8613 zł. Oznacza to wzrost o 7,9 procent w porównaniu z lutym 2024 roku. Choć płace nadal idą w górę, tempo wzrostu jest wolniejsze niż prognozowane 8,7 procent, co wskazuje na wyhamowanie trzyletniego trendu dwucyfrowych podwyżek.

Koniec dwucyfrowego boomu. Płace zwalniają

Przez ostatnie trzy lata dynamika wynagrodzeń w Polsce utrzymywała się na poziomie dwucyfrowym, napędzana m.in. inflacją i rosnącą presją płacową. W lutym 2025 roku wzrost wyniósł 7,9 procent rok do roku, co oznacza, że seria imponujących skoków dobiegła końca. W ujęciu miesięcznym pensje wzrosły o 1,8 procent w porównaniu do stycznia, osiągając kwotę 8613 zł brutto. Ekonomiści zwracają uwagę, że spowolnienie może być związane z ustabilizowaniem rynku pracy i mniejszymi podwyżkami płacy minimalnej.

Z danych GUS wynika również, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostaje stabilne. W lutym 2025 roku w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób pracowało o 0,1 procent więcej osób niż rok wcześniej. To sygnał, że mimo wolniejszego wzrostu płac, rynek pracy nie traci na sile. Statystyki te obejmują około 40 procent wszystkich zatrudnionych w polskiej gospodarce, co daje szeroki obraz sytuacji.

Ile naprawdę zyskują Polacy?

Nominalny wzrost wynagrodzeń o 7,9 procent to tylko część historii. Po uwzględnieniu inflacji realna siła nabywcza płac wzrosła, choć dokładne dane o inflacji za luty nie zostały jeszcze podane. W poprzednich miesiącach niskie tempo wzrostu cen sprzyjało realnym zyskom konsumentów. Analitycy spodziewają się, że w 2025 roku dynamika płac może dalej słabnąć, ale nadal pozostanie dodatnia, wspierając gospodarstwa domowe.

GUS podkreśla, że lutowy wzrost wynagrodzeń wynikał m.in. z wypłat premii, nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń za nadgodziny. Te dodatkowe składniki, obok pensji zasadniczych, nadal odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu średniej. Jednak eksperci prognozują, że w kolejnych miesiącach dynamika może spaść do jednocyfrowych wartości, co będzie testem dla dalszego ożywienia gospodarczego.

Średnie wynagrodzenie na poziomie 8613 zł brutto to wynik, który dla wielu Polaków pozostaje odległy, ale dane GUS pokazują, że rynek pracy wciąż ma się czym pochwalić, nawet jeśli tempo wzrostu płac traci na intensywności.

Business Insider / Biznes Alert