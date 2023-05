Azoty zabezpieczają strategiczne dostawy do Polic Alert

Grupa Azoty Polyolefins zabezpiecza dostawy kluczowych surowców do Polimerów Police. Pod koniec kwietnia koncern chemiczny podpisał umowę na zakup propanu od francuskiego Total Energies. W tym okresie do zakładu w Policach dotarła również pierwsza dostawa 1002 ton propylenu.

Polimery Police. Fot. Grupa Azoty

Grupa Azoty podaje, że 28 kwietnia do kompleksu chemicznego Polimery Police dotarła pierwsza dostawa 1002 ton propylenu. Surowiec został dostarczony drogą kolejową przez Grupę Azoty ZAK w przystosowanych do tego celu cysternach. Dostarczony do Polic propylen jest niezbędny do przetestowania instalacji polipropylenu.

Z kolei 27 kwietnia Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowę na zakup propanu z TOTSA Total Energies Trading. Tym samym spółka kontynuuje zabezpieczenie surowców niezbędnych do produkcji w ramach Polimerów Police.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Została powołana 24 września 2015 roku i odpowiada za realizację projektu kompleksu chemicznego Polimery Police.

Grupa Azoty / Jędrzej Stachura