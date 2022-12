G7 zapowiada: Putin i osoby odpowiedzialne staną przed wymiarem sprawiedliwości Alert

Grupa G7 ogłosiła, że pociągnie do odpowiedzilnści Władimira Putina. Przywódcy państw największych gospodarek świata chcą wymierzenia sprawiedliwości wobec dyktatora, który nieustannie dokonuje zbrodni wojennych.

Szczyt G7 w Bawarii. Źródło: Rada Europejska

G7 chce sprawiedliwości dla Ukrainy za zbrodnie wojenne Putina

Przedstawiciele Grupy G7 wydali komunikat kończący wirtualny szczyt z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Państwa ogłosiły, że zamierzają pociągnąć Władimira Putina do odpowiedzialności za inwazję Rosji na Ukrainę. – Zbrodnie wojenne i inne okrucieństwa nie mogą być bezkarne. Postawimy prezydenta Putina i osoby za to odpowiedzialne przed wymiarem sprawiedliwości zgodnie z prawem międzynarodowym – napisano we wspólnym oświadczeniu.

Przedstawiciele państw nawiązali również do szantażu nuklearnego, który stosuje rosyjski dyktator. – Potwierdzamy, że nieodpowiedzialna retoryka nuklearna Rosji jest nie do przyjęcia i że każde użycie broni chemicznej, biologicznej lub nuklearnej będzie miało poważne konsekwencje – podkreślono.

G7 chce aby Rosja poniosła koszty odbudowy zniszczonej Ukrainy, szczególnie infrastrukturę krytyczną.

– Agresywna wojna Rosji musi się zakończyć. Do tej pory nie widzieliśmy żadnych dowodów na to, że Rosja jest zaangażowana w trwałe wysiłki pokojowe. Rosja może natychmiast zakończyć tę wojnę, kończąc ataki na Ukrainę i całkowicie i bezwarunkowo wycofując swoje wojska z terytorium Ukrainy – napisano.

Grupa deklaruje dalsze wsparcie „sprzętem wojskowym i obronnym” dla Ukrainy, która pozostaje ogarnięta wojną od 24 lutego 2022 roku.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska