Gryglas: Offshore przeniesie energetykę polską do ekstraklasy Energetyka

– Projekt polityki energetycznej Polski do 2040 roku przewiduje racjonalne kierunki, takie jak offshore. Wykorzystamy wszystkie możliwości w tym aspekcie. Mamy to policzone, choćby odnośnie do morskiej energetyki wiatrowej. Skala inwestycji w całej energetyce to 400 mld zł. Te wydatki to szansa. Inwestycje te spowodują, że Polska będzie w ekstraklasie transformacji – powiedział wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik ds. morskiej energetyki wiatrowej Zbigniew Gryglas podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego 2020 w Gdańsku. BiznesAlert.pl jest partnerem wydarzenia.

Transformacja musi być racjonalna

Wiceminister Zbigniew Gryglas powiedział, że tendencje europejskie są ważne, ale należy kierować się interesem państwa polskiego. – Jestem sceptyczny co do spełnienia neutralności klimatycznej przez Polskę do 2050 roku. Nasi partnerzy w UE mają prawo podążać w tę stronę. Jednak w naszym wypadku trudno wyobrazić sobie, że nasze nowoczesne jednostki węglowe przestaną działać do 2050 roku skoro okres ich żywotności to 35 lat. Odejście od węgla za kilka lat byłoby nieodpowiedzialne. Dzisiaj samorządy inwestują w nowoczesne instalacje grzewcze, węglowe. Musimy myśleć racjonalnie o transformacji – przyznał.

Transformacja to szansa

– Mamy projekt polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Nie przyjęcie jej (przez rząd – przyp. red.) przekłada się na chaotyczne działania. Plan przewiduje racjonalnie kierunki, takie jak offshore. Wykorzystamy wszystkie możliwości w tym aspekcie – dodał. Te zapisy są więc racjonalne. – Mamy liczby, choćby odnośnie do morskiej energetyki wiatrowej. Skala inwestycji w całej energetyce to 400 mld zł. Te wydatki to szansa. Te inwestycje spowodują, że Polska będzie w ekstraklasie transformacji – powiedział.

Opracował Bartłomiej Sawicki