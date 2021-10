Kotte: Podczas budowy atomu wyłączymy bloki węglowe Atom

Grzegorz Kotte – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, ENEA Wytwarzanie. Fot. Mariusz Marszałkowski

– Enea wciąż większość energii elektrycznej wytwarza z węgla. Mamy jednak coraz więcej aktywów OZE. Rozwijamy projekty fotowoltaiczne. Powołaliśmy spółkę Enea Nowa Energia, której zadaniem jest wdrażanie projektów OZE – powiedział Grzegorz Kotte, wiceprezes zarządu ds. technicznych w Enea Wytwarzanie.

Grzegorz Kotte na OSE 2021

– Ceny uprawnień do emisji CO2 idą w górę. Za kilka lat mogą one przekroczyć sto euro za tonę. Węgiel jest paliwem przeszłości. W związku z tym musimy szukać nowych wyzwań. Większość aktywów węglowych to elektrownie, które powstały pod koniec lat 60. i 70. Poza źródłami odnawialnymi musimy postawić na źródła stabilne jak atom. Czas budowy to jednak kilkanaście lat, czyli w tym czasie wyłączymy bloki węglowe – mówił Grzegorz Kotte.

Opracowali Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński