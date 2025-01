GUS podał dane dotyczące inflacji w 2024 roku. Jest wyższa niż cel przyjęty przez NBP

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował o inflacji w 2024 roku. Doszło do spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca, ale ciągle nie zbliżyła się do celu wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Inflacja średnioroczna wyniosła 3,6 procent.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2024 roku wyniósł 3,6 procent. W przypadku 2023 roku osiągnął wartość 11,9 procent. Inflacja średnioroczna w omawianym okresie sięgnęła 3,6 procent, rok wcześniej wyniosła 11,4 procent.

Telekomunikacja

Urząd poinformował o wzroście cen usług telekomunikacyjnych, który w grudniu wzrósł w stosunku rok do roku (rdr) o 4,6 procent. W ujęciu miesiąc do miesiąca (mdm) spadł o 0,1 procent. Ceny sprzętu komunikacyjnego spadły w obu ujęciach, w porównaniu do 2023 roku o 13,6 procent, a miesiąc do miesiąca o 2,1 procent.

Ceny towarów

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł 0 procent mdm. W ujęciu rdr 4,7 procent.

Ekspert komentuje

– Inflacja w grudniu okazała się niższa od wstępnych szacunków. (0:08) Pozytywnym zaskoczeniem była niższa inflacja bazowa. Spadek inflacji do celu NBP będzie wymagał wolniejszego wzrostu cen usług. Ich spowolnienie utrudnia jednak dynamiczny wzrost wynagrodzeń. Dlatego prognozy są zgodne. Inflacja powróci w granice celu bliżej 2026 roku. GUS zrewidował odczyt inflacji w grudniu do 4,7 procent rok do roku. To o jedną dziesiątą punktu mniej niż wskazywały wstępne szacunki i taki sam wynik jak w listopadzie – mówi Dawid Sułkowski, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

– Szacujemy, że inflacja bazowa wyniosła około 4 procent rok do roku. Oznacza to pierwszy od ponad roku spadek w ujęciu miesiąc do miesiąca. Inflacja bazowa wciąż jednak przewyższa poziomy, które są zgodne z celem NBP. Szczególnie uporczywy jest wzrost cen usług. W grudniu wzrosły one o 6,6 procent rok do roku przy inflacji towarów rzędu 4,4 procent. Szybki wzrost cen związany jest z dynamicznymi podwyżkami wynagrodzeń. Od początku 2024 roku wynagrodzenia w gospodarce narodowej rosły o około 14 procent rok do roku. To utrudnia spowolnienie inflacji. W pierwszym kwartale 2025 roku inflacja ponownie wzrośnie – dodaje.

– Ma to związek z podwyższeniem akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe oraz opłatami za dystrybucję gazu. Konsensus parkietu wskazuje na średnie około 5,3 procent rok do roku w pierwszym kwartale i 5 procent w drugim. W dłuższym horyzoncie takie decyzje mają jednak małe znaczenie dla procesów inflacyjnych. Dla trwałego spadku inflacji do celu NBP istotny jest niższy wzrost cen usług. Prognozy są zgodne. Inflacja powróci w granicę celu bliżej 2026 roku – wyjaśnia Sułkowski.

Polski Instytut Ekonomiczny / PAP / Marcin Karwowski