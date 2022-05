Habeck: Niemcy są w stanie przetrwać zimę bez rosyjskiego gazu Alert

Robert Habeck. Źródło: Wikicommons

Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck uważa, że ​​Niemcy są w stanie przetrwać zimę bez gazu z Rosji, pod warunkiem, że konsumenci będą w stanie zmniejszyć swoje zapotrzebowanie. Zapowiedział on też dalsze działania, by uniezależnić się od dostaw z Rosji.

Niemcy zmniejszają zależność od Rosji

– Jeśli na przełomie roku będziemy mieć pełne magazyny, jeśli dwa z czterech wynajmowanych przez nas pływających terminali LNG będą już podłączone do sieci i jeśli znacznie zmniejszymy zużycie energii, będziemy mogli przetrwać zimę, jeśli zostaniemy odcięci od dostaw gazu z Rosji – powiedział Habeck w rozmowie z tygodnikiem „Wirtschaftswoche”.

Jednocześnie polityk podkreślił znaczenie oszczędzania energii. – Mniejsza konsumpcja to podstawa, jeśli chodzi o gaz. Jeśli w przemyśle i prywatnych gospodarstwach domowych w ciągu najbliższych dwóch lat uda się zaoszczędzić dziesięć procent, to będą kluczowe wolumeny, aby nie użyć urządzeń awaryjnych. Każdy powinien wziąć w tym udział. Większa wydajność jest kluczową bronią przeciwko Putinowi – ​​powiedział.

Według Habecka, dwa z czterech zamówionych dla Niemiec pływających terminali LNG zastępują już prawie jedną czwartą importu z Rosji. Mimo to Habeck ostrzegał przed ekonomicznym ryzykiem zamrożenia dostaw gazu: – Nawet we wspomnianych warunkach ceny gazu byłyby wtedy z pewnością bardzo wysokie, a magazyny byłyby puste pod koniec zimy – mówił. Według najnowszych informacji ministerstwa gospodarki zależność Niemiec od rosyjskiego gazu spadła od początku wojny z 55 procent do około 35 procent.

Spiegel/Michał Perzyński