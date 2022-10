Hiszpanie chwalą Polskę za budowę Baltic Pipe Alert

Hiszpański dziennik La Vanguardia opisuje Baltic Pipe jako projekt pozwalający na uniezależnienie się od wpływów rosyjskich. Hiszpanie chwalą Polskę za przewidywalność i przygotowanie do obecnego kryzysu.

Konferencja z okazji otwarcia Baltic Pipe. Transmisja Polskiego Radia. Fot. BiznesAlert.pl

– Polska zainicjowała projekt już 10 lat temu, gdyż chciała uniezależnić się od gazu rosyjskiego; w tym wyprzedziła obecną krytyczną sytuację – powiedziała Trine Villumsen Berling z duńskiego Instytutu Badań Międzynarodowych (DIIS), cytowana przez hiszpańską gazetę.

– Dla Polaków Baltic Pipe zawsze był kwestią bezpieczeństwa, Norwegom chodziło o handel, gdyż chcą sprzedawać swój gaz, a z perspektywy Duńczyków projekt był postrzegany jako poprawiający infrastrukturę kraju – dodała.

Hiszpanie dostrzegli również, że sabotaż dokonany na gazociągach Nord Stream 1 i 2 w dniu inauguracji gazociągu Baltic Pipe może być sygnałem dla Polaków.

Baltic Pipe został oddany do użytku 27 września. Dzięki magistrali, do Polski trafiać może do 10 mld m sześc. gazu rocznie. 8,3 mld m sześc. pojemności ma zarezerwowane PGNiG. Od pierwszego listopada gazociąg ma osiągnąć pełną przepustowość..

Polskie Radio/Mariusz Marszałkowski