Indonezja odejdzie od węgla do 2040 roku, jeśli dostanie wsparcie międzynarodowe Alert

Flaga Indonezji

Minister finansów Indonezji powiedziała podczas szczytu klimatycznego COP26, że jej kraj może odejść od węgla do 2040 roku, jeśli otrzyma wystarczającą pomoc finansową od społeczności międzynarodowej.

Indonezja odchodzi od węgla

Indonezja jest czwartym najbardziej zaludnionym krajem na świecie i ósmym największym emitentem gazów cieplarnianych, przy czym węgiel stanowi około 65 procent miksu energetycznego. Jest także największym eksporterem węgla na świecie. Na COP26 minister finansów Sri Mulyani Indrawati powiedziała, że jej kraj ogłosi szczegółowe plany przejścia na czystszą energię, przy czym kluczową kwestią będzie stopniowe wycofywanie węgla. Wcześniej Indonezja poinformowała, że ​​planuje odejście od węgla do 2056 roku, w ramach planu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2060 roku lub wcześniej. – Jeśli mamy zamiar odejść od węgla do 2040 roku, musimy mieć fundusze na zbudowanie nowych mocy w odnawialnych źródeł energii – powiedziała Sri Mulyani.

Sri Mulyani powiedziała, że osiągnięcie takiego celu jest uwarunkowane uzyskaniem pomocy finansowej od instytucji wielostronnych, sektora prywatnego i krajów rozwiniętych. Dżakarta zidentyfikowała elektrownie węglowe o mocy 5,5 gigawata, które mogą zostać wycofane z użytku na początku najbliższych 8 lat, szacując, że kosztowałoby to od 25 do 30 miliardów dolarów.

Sri Mulyani powiedziała, że kraj będzie potrzebował również międzynarodowego wsparcia, aby zapewnić dostawy energii elektrycznej po przejściu na źródła odnawialne: – Jeśli to wszystko ma być finansowane z pieniędzy moich podatników, to nie zadziała. Świat nas pyta, więc teraz pytanie brzmi, co świat mógłby zrobić, aby pomóc Indonezji. Będziemy ambitni, jeśli międzynarodowa społeczność również dostosuje się do tej ambicji – powiedziała.

Reuters/Michał Perzyński