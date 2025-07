Gazowe inwestycje w niezależność od energetycznych koncernów

Urząd Regulacji Energetyki wydał w tym roku koncesje na wytwarzanie energii w 14 małych jednostkach kogeneracyjnych na gaz ziemny, których łączna moc elektryczna wynosi 23,5 MWe. Ich właścicielami i użytkownikami są m.in. firmy ogrodnicze, czy znany producent wędlin i mięsa. Można szacować, że te inwestycje wyniosły nawet 100 milionów złotych.

OZE, choć powstaje ich ostatnio najwięcej, to nie jedyne inwestycje w sektorze energetycznym w Polsce. I ostatnio, jak pisał Biznes Alert niekonieczne rosną najszybciej. Według ostatnich danych Agencji Rynku Energii, na koniec kwietnia 2025 roku moc zainstalowana zawodowych elektrowni gazowych wzrosła rok do roku o 58,1 procent do 4,12 GW. Nowe niskoemisyjne źródła gazowe, to nie tylko duże zawodowe instalacje, jak PGE Gryfino Dolna Odra, czyli największa elektrownia gazowa w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie o mocy 1366 MW, którą pod koniec października 2024 roku oficjalnie oddano do eksploatacji.

Wyższa sprawność w kogeneracji

Może nie są tak spektakularne, jak warta 4 miliardy złotych inwestycja PGE Polskiej Grupy Energetycznej, która ma zastąpić węglowe jednostki Elektrowni Dolna Odra, ale mimo wszystko sporo się dzieje w tym segmencie. Jak wynika z informacji Biznes Alert w pierwszym półroczu 2025 roku Urząd Regulacji Energetyki wydał 13 spółkom koncesje na wytwarzanie energii w kogeneracyjnych jednostkach wyposażonych w silniki spalinowe wykorzystujące w procesie spalania gaz ziemny. Łączna moc elektryczna tych 14 instalacji, zlokalizowanych w 12 miejscowościach wynosi 23,5 MWe.

Moduły kogeneracyjne służą do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z jednego urządzenia, czyli silnika spalinowego, zasilanego gazem ziemnym lub biogazem. Energia zawarta w gazie podczas spalania w cylindrach przekształcana jest na energię mechaniczną i cieplną. Energia mechaniczna zamieniana jest następnie na elektryczną w sprzężonej z silnikiem prądnicy, a energia cieplna poprzez układ wymienników odbierana jest w postaci gorącej wody lub/i pary wodnej.

Łączna sprawność takiego układu CHP (ang. Combined Heat and Power) wynosi około 90 procent. To znacznie więcej niż są w stanie wyprodukować lądowe turbiny wiatrowe, a tym bardziej instalacje fotowoltaiczne, czyli pogodozależne ekoźródła, co sprawia, że są efektywne ekonomicznie (o ile są niskie ceny uprawnień do emisji CO2 i ceny gazu).

Gazowa konsumpcja rośnie, wraz z inwestycjami

W ciągu czterech miesięcy 2025 roku, jak wynika z danych ARE moc zawodowych gazówek zwiększyła się o 117 MW. Ale to nie wszystko. Jeszcze w tym roku w Grudziądzu należąca do Grupy Orlen Energa ma uruchomić elektrownię gazowo-parową (CCGT) o mocy 563 MWe netto. Podpisana trzy lata temu umowa z generalnym wykonawcą – konsorcjum niemieckiego Siemens i greckiego Mytilineos – przewidywała wynagrodzenie około 2 miliardów złotych. Za realizację “pod klucz”, czyli obejmującą m.in. zaprojektowanie, uzyskanie wybranych decyzji administracyjnych, dostawy, roboty budowlane, montaż, szkolenie personelu, rozruch, ruch próbny, przekazanie elektrowni do eksploatacji oraz świadczenie usług gwarancyjnych po oddaniu elektrowni do eksploatacji.

Daje to średnio, jeśli nie było inflacyjnej waloryzacji, 3,5 miliona złotych nakładów inwestycyjnych na 1 MW mocy. Oddane w tym roku zawodowe bloki gazowe kosztowały więc co najmniej 415 milionów złotych, a pewnie więcej. Obecnie koszty inwestycyjne dla dużych gazówek eksperci są bowiem wyższe. W 2024 roku Siemens i Mytilineos. za projekt i budowę bloku o mocy 560 MW z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Adamów w Turku dostał kontrakt na 2,3 miliarda złotych, co daje 4,1 miliona złotych za 1 MW.

Kapryśnie róże potrzebują ciepła

Przemysłowe instalacje gazowe, jak wynika z profilu podmiotów, które w tym roku otrzymały koncesję URE, produkują energię i ciepło głównie na własne potrzeby (samych) koncesjonariuszy. Największą moc (elektryczną), bo łącznie 9 MW mają dwa nowe silniki gazowe (po 4,5 MW) należące do dwóch spółek Róża Green Power i Hurtownia Kwiatów Róża, ze śląskiej grupy kapitałowej Róża Hurt, kontrolowanej przez prywatnych inwestorów, rodzinę Dzidów.

Dwa zestawy wysokosprawnej kogeneracji gazowej opartej na silnikach w zabudowie kontenerowej, o mocy elektrycznej 0,999 MWe i 1,156 MWt cieplnej każdy dla klienta z branży ogrodniczej (z Grodziska Mazowieckiego) zbudowała firma Trend Energy Solutions. Przy czym TES w całości finansuje ten projekt i zarządza agregatem, a odbiorca ma zapewnioną dostawę energii elektrycznej i ciepła na okres 10 lat w stałych cenach. Każda z instalacji dostarczać będzie ok. 8000 MWh energii elektrycznej i 9300 MWh energii termicznej rocznie.

100 milionów złotych prywatnych inwestycji

Koszt gazowej instalacji kogeneracyjnej wynosi co najmniej 3 miliony złotych za 1 MW. To oznacza, że producent ciętych róż ze śląskich Goczałkowic-Zdrój wydał na inwestycje do 30 milionów złotych (co zostało skompensowane w części dzięki wygraniu przez obie spółki kogeneracyjnej aukcji URE w 2023 roku).

Drugim po Róża Hurt inwestorem jest katowicki Bio Term, należący do grupy prywatnych inwestorów. To lokalny dostawca ciepła, głównie dla mieszkańców Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach, który oddał do użytku instalację kogeneracyjną o mocy 3,4 MW. Do produkcji ciepła firma wykorzystuje paliwo gazowe, które spalane jest w nowej jednostce kogeneracyjnej oraz kotłach gazowych (łącznie instalacje mają moc (6,4 MW).

Trzecim największym inwestorem jest grupa Animex Foods, największy producent mięsa i wędlin (marki Krakus, Morliny, Berlinki), należący od 12 lat do chińskiej WH Group, który w swoich dwóch zakładach, w Suwałkach i Daszynie zainstalował dwie jednostki po blisko 1 MW mocy każda.

Ciekawym przypadkiem jest polska Grupa Producentów Grzybów Łuk-Mar, zajmująca się produkcją i sprzedażą pieczarek i boczniaków, która w Ryczywole zbudowała wyspową trigenaracyjną instalację o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 0,999 MW. W jej skład wchodzą dwa silniki spalinowe (0,600 MW + 0,399 MW), stacja LNG, agregat absorpcyjny 500 KW mocy chłodniczej oraz sieć ciepłownicza, dostarczająca ciepło do lokalnych odbiorców, co kosztowało wielkopolską firmę łącznie blisko 12 milionów złotych.

Na tej podstawie można szacować, że inwestycje w małe jednostki gazowe, którym w tym roku prezes URE wydał koncesje, wyniosły nawet 100 milionów złotych.

Tomasz Brzeziński