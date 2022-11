Krupa: Potencjał rynku gazu w Polsce jest ogromny, ale nie mamy środków na inwestycje Energetyka

Gdybyśmy chcieli pokryć potencjał ciepłownictwa, to zapotrzebowanie na gaz wzrosłoby o kilkanaście miliardów metrów sześciennych rocznie. My jednak nie mamy środków na inwestycje – powiedział członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji w Polskiej Spółce Gazownictwa Ireneusz Krupa podczas konferencji EuroPower 2022 pod patronatem medialnym BiznesAlert.pl.

Ireneusz Krupa na EuroPower 2022

Ireneusz Krupa przypomniał, że Polska Spółka Gazownictwa jest największym dystrybutorem paliwa gazowego w Polsce. – Jesteśmy znacznie więksi od operatorów energetycznych. Żałujemy, że nie bierzemy udziału w dyskusjach podobnych do tych, które toczą się na rynku energii elektrycznej. Potrzeby i wyzwania mamy ogromne. Nasze nakłady inwestycyjne wymagają od nas dwa razy większych pieniędzy niż te, którymi dysponujemy. To 5,5 mld złotych rocznie. Skąd to wziąć? Pytaniem jest ile powinno pochodzić z taryfy, a ile z finansowania zewnętrznego – powiedział Krupa.

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa podkreślił, że Polska potrzebuje silnego rozwoju biometanu. – Chodzi o to, abyśmy z produkcji paliwa gazowego produkowanego u nas mogli bilansować zapotrzebowanie. Popyt na gaz póki co spadł o około 10 procent, czyli 2 mld m sześc. Przyszły rok też nie zapowiada się ciekawie. Spada zainteresowanie przyłączeniami, zarówno wśród odbiorców indywidualnych, jak i małego biznesu. Natomiast pojawiła się ogromna presja na przyłącza sektora ciepłowniczego, i to będą ogromne wzrosty w perspektywie lat. Gdybyśmy chcieli pokryć potencjał ciepłownictwa, to wzrost zapotrzebowania na gaz wzrośnie o kilkanaście miliardów metrów sześciennych rocznie. My jednak nie mamy środków na te inwestycje. Może trzeba pomyśleć o tym co zrobić, by inwestorzy brali na siebie część kosztów przyłączenia. Mamy kolejki chętnych, którzy chcą sami pokryć takie inwestycje, ale prawnie nie mamy takich możliwości. Z jednej strony zatem mamy niższe zapotrzebowanie na gaz, ale potencjał jest do skokowego wzrostu, co wymaga nowych inwestycji, które dostosują nas do nowych warunków – powiedział Ireneusz Krupa.

Opracowali Michał Perzyński i Mariusz Marszałkowski