Jak chronić miasta przed suszą i powodzią? Stormwater Poland 202

W dniach 24–26 marca 2025 r. Poznań stał się najważniejszym miejscem debaty o przyszłości gospodarki wodnej w Polsce. To właśnie tutaj, w Auli Artis, odbyła się 9. edycja konferencji Stormwater Poland – wydarzenia, które co roku gromadzi ekspertów, samorządowców i praktyków, by wspólnie szukać skutecznych rozwiązań dla bezpieczeństwa wodnego miast.

Stormwater Poland – platforma dialogu i innowacji

Od początku konferencja Stormwater Poland miała jeden cel – łączyć różne środowiska i tworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń. Spotykają się tu hydrolodzy, urbaniści, przedstawiciele administracji oraz projektanci zieleni, by wypracować nowe podejście do zarządzania wodami opadowymi. Jeszcze kilka lat temu deszczówka była postrzegana jako odpad – dziś wiemy, że to cenny zasób, który warto zatrzymać i mądrze wykorzystać.

Merytoryczne prelekcje i innowacyjne rozwiązania

Konferencja rozpoczęła się warsztatami poświęconymi prawnym i technicznym wyzwaniom związanym z zielono-niebieską infrastrukturą. Wieczorem uczestnicy mieli okazję wziąć udział w spacerze edukacyjnym po systemie Wavin TreeTank i poznać historię poznańskich zabytków.

Kolejne dwa dni wypełniły cztery kluczowe bloki tematyczne. Omówiono zmiany klimatyczne i ich wpływ na częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak katastrofalne ulewy i powodzie. Zaprezentowano metody prowadzenia prognoz opadów, które pozwoliły przewidzieć skalę katastrofalnych opadów w 2024 roku. Analizowano również przykłady niedawnych powodzi, które dotknęły m.in. Hiszpanię, Polskę i Węgry, podkreślając rosnącą konieczność adaptacji systemów odwodnieniowych do zmieniających się warunków klimatycznych.

W drugim bloku przedstawiono studia przypadków z polskich miast, które skutecznie wykorzystały fundusze z programu FENiKS do realizacji projektów związanych z wodami opadowymi. Dyskutowano również o wprowadzeniu taryf za wody opadowe i ich potencjalnym wpływie na przyspieszenie działań adaptacyjnych.

W trzecim bloku przedstawiono praktyczne wykorzystanie internetowej bazy danych radarowych o opadach (RADKLIM Niemieckiej Służby Meteorologicznej), gromadzonych od 2001 roku, umożliwiającej szczegółowe analizy przestrzenne, odtwarzanie historycznych zdarzeń pogodowych oraz prognozowanie sytuacji ekstremalnych. System ten został zaimplementowany jako rozwiązanie internetowe, które od maja 2024 roku jest dostępne publicznie w Niemczech.

Przeprowadzono debatę na temat sensu oraz efektywności mikrograntów na rozproszoną zielono-niebieską infrastrukturę, poruszając kwestie praktycznej realizacji projektów retencyjnych, ich wpływu na świadomość mieszkańców oraz budowania kapitału ludzkiego wokół idei adaptacji do zmian klimatu.

Stormwater Poland – konferencja, która zmienia rzeczywistość

Dziewięć edycji Stormwater Poland to nie tylko setki ekspertów i tysiące uczestników. To przede wszystkim konkretne zmiany: popularyzacja ogrodów deszczowych, rozwój systemów retencji miejskiej oraz stopniowe odchodzenie od wielkoskalowych, kosztownych inwestycji na rzecz elastycznych, zrównoważonych rozwiązań.

Rosnące problemy związane z suszą i gwałtownymi opadami wymuszają nowe podejście do polityki wodnej miast. Konferencja pokazuje, że technologia i natura mogą iść w parze – od inteligentnych systemów sterowania po wdrażanie zielono-niebieskiej infrastruktury.

Wspólna odpowiedzialność za przyszłość wód opadowych

Organizatorem wydarzenia jest RetencjaPL, firma doradcza, która od lat działa na rzecz zrównoważonego gospodarowania wodą i ochrony zasobów wodnych. Stormwater Poland to nie tylko konferencja – to platforma edukacyjna, która pozwala budować świadomość i kształtować dobre praktyki w zakresie retencji wody w miastach.

Stormwater Poland 2026 – jubileuszowa 10. edycja!

Podczas zakończenia wydarzenia organizatorzy zaprosili uczestników na przyszłoroczną, jubileuszową 10. edycję Stormwater Poland w 2026 roku. Zmiany klimatu, gwałtowne zjawiska pogodowe i konieczność mądrego zarządzania wodą będą wymagały jeszcze większej współpracy i zaangażowania.

Nie czekajmy – twórzmy przyszłość gospodarki wodnej już dziś!

📌 Więcej informacji: www.stormwaterpoland.com