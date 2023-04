Jak dostać tańszy gaz od PGNiG w cukierni albo piekarni? Alert

Od kwietnia obowiązuje rabat na dostawy gazu od PGNiG Obrót Detaliczny do piekarni i cukierni. Należy jednak wypełnić wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby skorzystać z promocji.

Palnik gazowy. Fot. Pixabay

PGNiG OD wprowadza rabat dla przedsiębiorców prowadzących piekarnie i cukiernie, o którym informował BiznesAlert.pl Zakłada on cenę 200,17 zł za megawatogodzinę, analogiczny do oferowanego gospodarstwom domowym i podmiotom wrażliwym w ramach ceny maksymalnej wprowadzonej przez rząd do taryf gazowych.

Rabat PGNiG obowiązuje od pierwszego kwietnia do 31 grudnia 2023 roku i mogą z niego skorzystać piekarnie oraz cukiernie zasilane gazem ziemnym z przewagą działalności z kodem PKD nr: 10.71.Z.

Wystarczy złożyć wniosek do ZUS z wykorzystaniem Platformy Usług Elektronicznych i to ten urząd oceni czy dany podmiot jest uprawniony do rabatu. Należy złożyć wniosek w sprawie każdej faktury, która miałaby zostać objęta rabatem do 30 dni od jej wystawienia. ZUS poinformuje o decyzji.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na specjalnej stronie PGNiG Obrót Detaliczny poświęconej rabatowi dla piekarni i cukierni. Kryzys energetyczny wywindował ceny gazu do maksimum w wakacje 2022 roku zagrażając funkcjonowaniu firm zależnych od dostaw tego paliwa. Obecnie ceny spadają, a firmy wprowadzają kolejne obniżki, ale sytuacja nie jest jasna. Komisja Europejska zaleciła utrzymanie rozwiązań na czas kryzysu także na następny sezon grzewczy 2023-24.

PGNiG Obrót Detaliczny/Wojciech Jakóbik