Jak ocieplić dom za radą premiera ze wsparciem: Ciepłe Mieszkanie, Czyste Powietrze, Moje Ciepło

Premier zachęca Polaków do ocieplania domów. Program Ciepłe Mieszkanie pozwalający uzyskać nawet 35 tysięcy złotych dopłat na termomodernizację mieszkania rusza 15 lipca i potrwa do pierwszego sierpnia. Poza tym są programy Czyste Powietrze i Moje Ciepło.

Ciepłe Mieszkanie

Premier Mateusz Morawiecki wezwał Polaków do ocieplania domów z wykorzystaniem programu Czyste Powietrze. Dojdzie do niego kolejna możliwość w postaci programu Ciepłe Mieszkanie realizującego dopłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków rusza 15 lipca i potrwa do pierwszego sierpnia 2022 roku.

Program zakłada wsparcie właścicieli domów jednorodzinnych oraz wspólnot, którzy mogą liczyć na dopłaty do wymiany drzwi, dostarczenia nowego źródła ciepła, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej.

Dofinansowanie sięgnie 30 procent inwestycji do 15 tysięcy złotych, a w przypadku właścicieli o niższych dochodach do 60 procent i 25 tysięcy złotych. Najbiedniejsi mogą liczyć na 90 procent dofinansowania do 37,5 tysiąca złotych.

Czyste Powietrze

Poza tym programem do dyspozycji jest Czyste Powietrze pozwalające dofinansować termomodernizację ludziom z dochodami nieprzekraczającymi 100 tysięcy złotych w celu docieplenia budynku, wymiany okien oraz drzwi, instalacji Odnawialnych Źródeł Energii czy wentylacji pozwalającej na odzysk ciepła ze wsparciem sięgającym 60-90 procent kosztów inwestycji. Wysokość dofinansowania ma zależeć od dochodów wnioskującego.

Moje Ciepło

Z kolei program Moje Ciepło pozwala wymienić źródło ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w zabudowie indywidualnej oraz szeregowej z dofinansowaniem sięgającym 30-45 procent kosztów inwestycji niezależnie od dochodów, a zatem od 7 do 21 tysięcy złotych z większym wsparciem posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Wojciech Jakóbik