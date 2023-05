Japonia chce dać Afryce “bezpieczniejszą alternatywę” wobec Chin. Zaczyna od Kenii Alert

Premier Japonii Fumio Kishida odbył w środę wizytę w stolicy kraju, w Nairobi, podczas której spotkał się z prezydentem Williamem Ruto. Japonia może okazać się “bezpieczniejszą alternatywą” dla Afryki, gdyż jej zagraniczne projekty inwestycyjne nie wiążą się uzależnieniem gospodarczym na dekady, a japońskie firmy nie są zmuszane do ścisłej współpracy z własnym rządem. To aluzja do ekspansji gospodarczej Chin w Afryce.

Premier Kishida i prezydent Ruto zgodzili się na obustronne zacieśnienie współpracy w obszarach związanych z dekarbonizacją, rozwojem infrastruktury i wzmocnieniem więzi gospodarczych. Co więcej, przywódcy obu krajów potępili Rosję na inwazję na Ukrainę, jednocześnie potwierdzając znaczenie praworządności. Zgodzili się również na promowanie wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku, poinformowało japońskie MSZ.

– Japonia będzie nadal współpracować z Kenią, zapewniając jej pomoc w rozwoju infrastruktury dla portu w Mombasie – powiedział Kishida.

Według japońskiego MSZ obaj przywódcy zgodzili się, że umożliwienie sprawiedliwego i przejrzystego rozwoju systemu finansowego jest ważne dla złagodzenia problemów z zadłużeniem Kenii.

Posunięcie to wynika z faktu, że Chiny dokonały „spirali zadłużenia” wobec kilku krajów afrykańskich, udzielając im dużych pożyczek na projekty inwestycyjne, które stały się trudne do spłaty, co w konsekwencji dało Pekinowi większy wpływ na wewnętrzne sprawy polityczne i gospodarcze krajów Afryki.

Środowa wizyta w Kenii była pierwszą wizytą japońskiego premiera od sierpnia 2016 roku. Podróż Kishidy do Kenii jest częścią jego czteroetapowej afrykańskiej trasy. Oprócz tego kanclerz Niemiec Olaf Scholz w tym tygodniu również zamierza złożyć wizytę w tym kraju.

Warto zwrócić uwagę, że na przestrzeni lat Chiny były głównym inwestorem w państwach Afryki. Chińskie firmy budują linie kolejowe, lotniska, porty i liczne zakłady produkcyjne, jednak ich działania spotkały się z krytyką państw Zachodu, gdyż państwa afrykańskie w zamian za inwestycje wpadają w ogromną zależność gospodarczą Pekinu i nie mając środków, muszą oddać prawa do swoich kopalń metali ziem rzadkich.

