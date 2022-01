Jarubas: Rosja wciąż jest głównym dostawcą gazu do Europy i używa tego jako narzędzia nacisku Energetyka

Rury gazociągu Baltic Pipe fot. Gaz-System

– Polska potrzebuje dywersyfikacji źródeł energii. Rosja wciąż jest głównym dostawcą gazu do Europy i używa tego jako narzędzia nacisku – powiedział poseł PSL do Parlamentu Europejskiego Adam Jarubas w rozmowie z PolskaTimes.pl.



W ostatnich dniach wypowiedź Waldemara Pawlaka na temat Baltic Pipe wzbudziła kontrowersje wśród ekspertów energetyki. – Moim zdaniem dodatkowy gazociąg do Polski nie jest potrzebny. W 2010 roku podpisaliśmy aneks do umowy z Rosjanami, który pozwolił na rewers wirtualny na Gazociągu Jamalskim. Następnie zaczął działać także rewers fizyczny. Mamy możliwość importu gazu z kierunku zachodniego. Budowa nowego gazociągu jest bezzasadna. Gazociąg jamalski będzie więc stabilną infrastrukturą, z której nie będziemy korzystać. Baltic Pipe będzie bardzo drogim pomnikiem polskiego rządu. Nic więcej – powiedział były premier Waldemar Pawlak w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

Poseł Adam Jarubas nie zgodził się z opinią Waldemara Pawlaka. – Mam dokładnie odwrotną opinię od opinii Waldemara Pawlaka na temat Baltic Pipe. Rozumiem, że ma swoje doświadczenia i swoją ocenę, przez wiele lat współtworzył polską politykę energetyczną. Dywersyfikacja źródeł energii jest jednak już od pewnego czasu konsensusem politycznym – powiedział w rozmowie z PolskaTimes.pl.

– Rosja jest wciąż głównym dostawcą gazu do Europy i wykorzystuje ten fakt jako swoją broń, środek do odgrywania coraz większej roli geopolitycznej. Uważam, że dywersyfikacja źródeł energii i wszystkie inwestycje, które mają w związku z tym miejsce – a więc także Baltic Pipe – są ważne. Zmniejszamy w ten sposób wpływy i możliwości wywierania wpływu przez Rosję. Polska powinna mieć różne opcje i źródła energii, bo wtedy może także negocjować lepsze ceny dostaw tych surowców, także od samej Rosji. Pewnie trudno będzie całkowicie odciąć się od importu z tego kierunku, ale sam fakt, że będziemy posiadali alternatywne możliwości, jest dla Polski ważny i korzystny. Gaz będzie w najbliższych latach pełnił rolę paliwa przejściowego na drodze do mniej emisyjnych źródeł, więc jest to dla nas surowiec kluczowy – powiedział Jarubas.

PolskaTimes/Jędrzej Stachura