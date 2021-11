Jest porozumienie NCBR, PFR, i PFR Ventures o współpracy na rzecz transformacji Alert

fot. Pixabay

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polski Fundusz Rozwoju oraz PFR Ventures podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju technologii proekologicznych i środowiskowych, aby wspierać transformację polskiej gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej, podało NCBR. Wspólna inicjatywa ma ułatwić przedsiębiorcom rozwijanie projektów, które będą miały pozytywny wpływ na klimat i pomogą w transformacji energetycznej Polski.

Porozumienie NCBR, PFR i PFR Ventures

W porozumieniu określono obszary potencjalnej współpracy. Trzy instytucje będą dążyć do budowy uzupełniającej się oferty wspierającej rozwój zielonych technologii w Polsce. W efekcie twórcy zielonych technologii znajdą partnera po stronie sektora publicznego na każdym etapie rozwoju. NCBR posiada unikalne kompetencje w obszarze wspierania prac badawczo-rozwojowych, aż do etapu wejścia nowej technologii na rynek, podano.

-Zaprezentowana dziś umowa służy harmonizacji działań proekologicznych podejmowanych przez sektor publiczny. Zarówno PFR, jak i PFR Ventures może pochwalić się bogatą ofertą w zakresie wspierania rozwoju zielonych technologii. W przypadku NCBR jest to 9 przedsięwzięć prowadzonych w innowacyjnej formule ukierunkowanych na opracowanie nowych rozwiązań i technologii wpierających osiągnięcie założeń Zielonego Ładu. […] Teraz konieczna jest synchronizacja działań i współpraca pomiędzy poszczególnymi instytucjami, które są aktywne w tym obszarze. Współdziałając, stworzymy uzupełniającą się ofertę wsparcia rozwoju zielonych technologii, kluczowych dla przyszłości polskiej gospodarki – powiedział dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.

PFR od ponad dwóch lat realizuje strategię PFR Green Hub, w ramach której m.in. dokonuje inwestycji w OZE, zarządza funduszem dedykowanym zielonym technologiom oraz prowadzi działalność edukacyjną dedykowaną początkującym przedsiębiorcom.

Weryfikacja modelu biznesowego i pozyskanie finansowania to kluczowy moment dla każdego projektu badawczego. Istotną rolę w tym obszarze odgrywa PFR Ventures, które zasila kapitałem fundusze venture capital finansujące projekty o największym potencjale do szybkiego wzrostu i zdobycia rynku. W ramach PFR GreenHub FoF publiczny inwestor planuje zainwestować blisko 200 mln zł w 3-4 funduszy. Swój kapitał zapewnią również inwestorzy prywatni (minimum drugie tyle), podkreślono.

-W pierwsze fundusze planujemy zainwestować w I połowie 2022 roku. Chcemy, aby to 200 mln zł trafiło do osób posiadających doświadczenie w finansowaniu innowacyjnych projektów na wczesnym etapie rozwoju. W Polsce brakuje funduszy, które miałyby specjalizację w tym obszarze, a spółki rozwijające nowoczesne technologie muszą na pewnym etapie szukać finansowania poza krajem. Nasza inicjatywa to zmieni – dodała dyrektor PFR Ventures Małgorzata Walczak.

Kompetencje NCBR, PFR i PFR Ventures wzajemnie się uzupełniają, tworząc komplementarną ścieżkę wsparcia dla rozwoju zielonych rozwiązań technologicznych. W ramach porozumienia powołany zostanie zespół operacyjny, który reagując na dynamiczne zmiany w gospodarce, będzie tworzył konkretne narzędzia i inicjatywy, zakończono.

Polski Fundusz Rozwoju/ Aleksander Tretyn