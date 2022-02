Kaczyński: Tylko atom może zapewnić czystą energię w Polsce Atom

Jarosław Kaczyński. Fot.: Wikimedia Commons

Jarosław Kaczyński podczas rozmowy w Polskim Radiu zaznaczył, że elektrownia atomowa na dzień dzisiejszy jest w stanie dostarczyć najczystszą energię. Prezes prawa i sprawiedliwości wskazał atom jako jeden z najważniejszych punktów transformacji energetycznej Polski.

Atom zapewnia czystą energię

– Mamy przedsięwzięcia, które mają z jednej strony doprowadzić do tego żeby powstała w Polsce duża elektrownia atomowa z dużymi reaktorami – 1000 MW albo i więcej. Jednocześnie wszyscy oczekują na moment kiedy uzyskają ostateczną zdolność do funkcjonowania SMR-y, ale nie te najmniejsze po 80 MW, tylko te większe po 350 MW – powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS wspomniał w rozmowie, że Polska nie dysponuje takim warunkami pogodowymi, aby mogła oprzeć swoje moce wytwórcze na odnawialnych źródłach energii jak słońce i wiatr.

– Skoro źródła energii mają być czyste, to najczystszym źródłem energii jest atom. W Polsce nie ma takiego nasłonecznienia ani wiatrów, abyśmy mogli się tylko tym posługiwać. To zawsze będzie niepewne, nawet jeżeli tego jest dużo. Chcemy, żeby było tego dużo, ale to zawsze jest źródło uzupełniające. Musimy mieć elektrownie atomowe – powiedział Kaczyński.

Prezes Kaczyński wypowiedział się na temat planów Orlenu. – Orlen też idzie w tym kierunku atomu. Prezes Obajtek jest pełen energii i naprawdę buduje coś bardzo wielkiego i bardzo ważnego dla Polski, a może i nawet dla tej części Europy. Niebawem ma powstać nowa spółka w ramach Orlenu, która zajmie się atomem. Są już przymiarki do kierownictwa. Do zarządu wrócą ludzie, którzy przez jakiś czas na skutek różnego rodzaju nieporozumień byli odsunięci – m.in. Dawid Jackiewicz ma się tam znaleźć – zaznaczył.

W rozmowie Jarosław Kaczyński kilkukrotnie wspomniał jak istotnym i ważnym przedsięwzięciem jest budowa elektrowni atomowej w Polsce. – Bardzo poważnie traktujemy to przedsięwzięcie. Jest ono bezwzględnie potrzebne dla Polski. Co prawda polityka energetyczna Unii Europejskiej jest w moim najgłębszym przeświadczeniu łagodnie mówiąc nieporozumieniem, a już na pewno gdyby ją wprowadzić, to taki kraj jak Polska powinien uzyskać różnego rodzaju ulgi i odłożenia w czasie realizacje różnego rodzaju celów. Nikt w Europie poza nami nie ma takiej struktury energetyki – takiej ilości węgla. Cel ostateczny neutralności klimatycznej nie jest przez nas kwestionowany. Jest pytanie w jaki sposób i kiedy. To na pewno musi być jeszcze przedmiot sporu bo pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić. Podstawową drogą w tym kierunku jest właśnie rozbudowa energetyki atomowej, bo jeszcze raz to powtórzę w Polsce tylko ona może zapewnić pewną, czystą energię. Jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo z nią związane, to przy obecnym poziomie zabezpieczeń technologicznych to te niebezpieczeństwa są na poziomie zerowym – powiedział Jarosław Kaczyński.

Opracował Aleksander Tretyn