Kanada rozważa jak pomóc Europie w energetyce Alert

Orlen Upstream, aktywa Kanada. Fot. Orlen Upstream

Kanada bada sposoby wykorzystania rurociągów w celu zwiększenia eksportu ropy m.in. do Europy.

Operator rurociągów Enbridge poinformował w oświadczeniu, że prowadzi rozmowy z rządem o tym, jak przemysł wydobywczy może pomóc złagodzić obecny kryzys energetyczny.

Kanada eksportuje dziennie ponad cztery miliony baryłek ropy dziennie do Stanów Zjednoczonych, a niewielka część jest następnie reeksportowana do innych krajów. Większość eksportu z Kanady trafia do Stanów Zjednoczonych systemem Mainline Enbridge, a kolejne 590 tys. baryłek dziennie przepływa przez rurociąg Keystone.

– Obecnie nasze firmy wydobywcze pracują na prawie pełnym obciążeniu, jednak będziemy badać jak możemy zwiększyć wydajność produkcji. Ropa następnie mogłoby być eksportowana przez terminale eksportowe w Zatoce Meksykańskiej – napisał Enbridge.

Wysokie ceny surowca na rynkach mogą zachęcić inwestorów do większych wydatków inwestycyjnych w nowe złoża ropy.

Reuters/Mariusz Marszałkowski