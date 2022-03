Kardaś: Rosjanie straszą, ale zakręcenie kurka z gazem jest mało prawdopodobne (ANALIZA) Bezpieczeństwo

Prezydent Rosji Władimir Putin fot. kremlin.ru

– Mimo że strona rosyjska zaczęła w sposób otwarty grozić wstrzymaniem dostaw gazu do państw, które nie zgodzą się na płatności w rublach, to scenariusz ten – choć niewykluczony – nadal wydaje się mało prawdopodobny – ocenia dr Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Państwa Grupy G7 (USA, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Japonia) oświadczyły, że nie zamierzają przechodzić na ruble w rozliczeniach za dostawy rosyjskiego gazu – pisze Szymon Kardaś.

– Przedstawiciele rosyjskich władz zaczęli formułować groźby wstrzymania dostaw gazu do tych odbiorców, którzy nie podporządkują się wymogom Kremla. Rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa nie będzie się zajmować działalnością dobroczynną, po czym dodał, że jeżeli nie otrzyma płatności w rublach, to nie będzie dostarczać surowca – pisze ekspert OSW. – Zaznaczył przy tym, że nie ma jeszcze ostatecznej decyzji co do tego, jaka będzie jej reakcja na brak zgody partnerów handlowych na rozliczenia rublowe. Rzecznik Kremla poinformował, że zgodnie z dyrektywą Władimira Putina Centralny Bank Rosji, rząd i Gazprom mają przygotować stosowne procedury do 31 marca. Z kolei stały przedstawiciel FR przy Unii Europejskiej wyraził opinię, że UE nie jest gotowa zrezygnować z rosyjskiego gazu.

– Mimo że strona rosyjska zaczęła w sposób otwarty grozić wstrzymaniem dostaw gazu do państw, które nie zgodzą się na płatności w rublach, to scenariusz ten – choć niewykluczony – nadal wydaje się mało prawdopodobny – ocenia dr Kardaś.

Jego zdaniem Rosja nie może sobie pozwolić na utratę reputacji w Europie ani zerwać zobowiązań konktraktowych. – Ważnym sygnałem w kwestii jej intencji będzie ostateczny kształt procedur rozliczeniowych, który ma zostać przygotowany przez stronę rosyjską do 31 marca – sumuje ekspert.

Źródło: Ośrodek Studiów Wschodnich