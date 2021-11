Katarzyna Wielka czeka na gaz z Rosji pomimo sporu o Nord Stream 2 i rusyfikację polityki klimatycznej Alert

Spółka VNG z Niemiec wschodnich negocjuje przedłużenie kontraktu długoterminowego na dostawy gazu od rosyjskiego Gazpromu. Razem rozbudowują największy magazyn gazu o nazwie Katharina na nadanej na cześć Katarzyny Wielkiej. Rozmowy trwają pomimo kryzysu energetycznego, za który jest częściowo obarczana winą Rosja i apeli o blokadę spornego projektu Nord Stream 2.

Przedłużony kontrakt długoterminowy VNG z Gazpromem ma opiewać na większy wolumen i dłuższy termin. Brakuje szczegółowych informacji na ten temat. Rozmowy z 12 listopada 2021 roku w Petersburgu były poświęcone szczególnie możliwości wykorzystania gazu z Rosji do wytwarzania wodoru w celu realizacji celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. VNG importuje ten surowiec na potrzeby Berlina oraz wschodniej części Niemiec. Jest razem z Gazpromem operatorem magazynu gazu Katharina, który jest rozbudowywany do 650 mln m sześc. do 2025 roku.

VNG ma we współpracy z Wintershall DEA (z 33 procentami udziałów funduszu LetterOne należącego do Rosjan) zrealizować projekt pilotażowy wytwarzania wodoru turkusowego z gazu za pomocą pirolizy poprzez inwestycję w spółkę HiiROC z Wielkiej Brytanii badającą tę technologię.

Rozmowy VNG-Gazprom toczą się pomimo oskarżeń o podsycanie kryzysu energetycznego w Europie przez Rosję poprzez ograniczanie dostaw gazu do Europy i utrzymywanie niedoborów w magazynach jak Katharina. Stan zapasów w tym zbiorniku wynosił 14 listopada 2021 roku ponad 233 mln m sześc., czyli był zapełniony około jednej trzeciej w stosunku do obecnej pojemności około 600 mln m sześc.. Wtrysk nowego gazu ruszył dziewiątego listopada, dzień po terminie wyznaczonym przez Rosjan na czas obiecanego zwiększenia dostaw do magazynów europejskich. Wynosi między dwa a cztery mln m sześc. na dzień.

Rosjanie zaczęli zwiększać dostawy gazu do magazynów europejskich po tym, gdy pojawiło się ryzyko, że ich działania mogą doprowadzić do zamrożenia projektu gazociągu Nord Stream 2, który miał im posłużyć do bezpośrednich dostaw gazu do Niemiec i dalej do Europy Środkowo-Wschodniej z pominięciem Ukrainy. Takie rozwiązanie może także sprawić, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej będzie realizowana z pomocą gazu oraz wodoru z Rosji.

