KE: Spadają emisje CO2 w Europie, głównie przez tani gaz Alert

Elektrownia Kozienice. Fot. BiznesAlert

Komisja Europejska podała, że emisje CO2 w ramach EU ETS spadły o 8,7 procent w 2019 roku w porównaniu z rokiem poprzednim.

Spadek emisji CO2 w Europie

– Największy spadek emisji osiągnięto w sektorze elektroenergetycznym ze spadkiem o 15 procent, odzwierciedlającym dekarbonizację sektora w wyniku rozwoju źródeł odnawialnych i energetyki gazowej – podała KE. Emisje CO2 z elektrowni i fabryk spadły do ​​1,527 mld ton w 2019 roku w porównaniu do 1,682 mld ton w 2018 roku. Mimo wyraźnego spadku emisyjności, gospodarce UE jako całości udało się utrzymać wzrost gospodarczy na poziomie 1,5 procent.

Komisja Europejska przypomniała, że to największy spadek od początku funkcjonowania EU ETS w 2005 roku, a głównym czynnikiem ograniczającym emisję CO2 z wytwarzania energii w 2019 roku był bardzo dobrze zaopatrzony i tani rynek gazu ziemnego w Europie. Gaz jest o połowę mniej emisyjny niż węgiel, co dowodzi, że odejście od węgla na rzecz gazu jest najszybszym sposobem na ograniczanie emisji CO2. Istotnym czynnikiem były też ceny uprawnień do emisji CO2, które w 2019 roku były stosunkowo wysokie. Był to czynnik, który sprawiał, że mniej emisyjne źródła energii były bardziej konkurencyjne.

S&P Platts/Michał Perzyński