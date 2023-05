Komisja przyjęła projekt rozporządzenia dot. wspierania produkcji amunicji, aby pomóc Ukrainie Alert

Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy w sprawie rozporządzenia dotyczącego wspierania produkcji amunicji, aby umożliwić dostarczenie amunicji i pocisków na Ukrainę oraz pomóc państwom członkowskim w uzupełnieniu ich zapasów, podała Komisja. Na ten cel ma trafić 500 mln euro.

Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Obecnie ogromną przeszkodą ukraińskiej armii jest niedobór amunicji artyleryjskiej i przeciwlotniczej, co może utrudnić skuteczne przeprowadzenie kontrofensywy. UE zamierza zwiększyć reaktywować produkcję w Europie, aby pomóc Ukrainie w odzyskaniu okupowanych terenów.

Wsparcie finansowe zostanie udzielone w formie dotacji na różnego rodzaju działania wspierające wysiłki europejskiego przemysłu obronnego na rzecz zwiększenia jego zdolności produkcyjnych i usunięcia zidentyfikowanych wąskich gardeł. Wsparcie finansowe otrzymają działania przyczyniające się do:

Optymalizacji, rozbudowy, modernizacji lub zmiany przeznaczenia istniejących zdolności produkcyjnych;

Tworzenia nowych mocy produkcyjnych;

Tworzenia transgranicznych partnerstw przemysłowych, w tym poprzez partnerstwa publiczno-prywatne, mających na celu np. zapewnienie dostępu do lub rezerwację zapasów strategicznych komponentów lub surowców;

Budowania i udostępniania zarezerwowanych skokowych mocy produkcyjnych;

Testowania lub rekondycjonowania procesów (w celu rozwiązania problemu starzenia się) w celu uczynienia istniejącej amunicji i pocisków zdatnymi do użytku;

Przekwalifikowywania i podnoszenia kwalifikacji siły roboczej.

Ponadto ustawa ułatwi unijnym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania w dziedzinie amunicji i pocisków rakietowych, potencjalnie za pośrednictwem specjalnego instrumentu funduszu rozwoju. Fundusz ten ma mieć na celu wspieranie przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw amunicji i rakiet w dostępie zarówno do finansowania publicznego, jak i prywatnego, aby przyspieszyć inwestycje niezbędne do zwiększenia zdolności produkcyjnych.

Komisja oczekuje, że ze względu na pilny charakter wniosek zostanie przyjęty jeszcze przed latem 2023 roku, aby móc zainicjować wsparcie dla zwiększenia zdolności produkcyjnych unijnego przemysłu obronnego w zakresie amunicji i pocisków. Instrument ma obowiązywać do połowy 2025 roku.

ISBnews / Jacek Perzyński