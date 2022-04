KE wzywa Polskę do wdrożenia zmienionej dyrektywy energetycznej Alert

Komisja Europejska wystosowała do Polski uzasadnioną opinię ws. wdrożenia do przepisów krajowych zmienionej dyrektywy o efektywności energetycznej, ustanawia wiążący cel UE w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r. w wysokości co najmniej 32,5 procent, poinformowała Komisja.

Uzasadnioną opinię KE wystosowała także do Finlandii, Łotwy, Malty i Szwecji.

Dyrektywa ta ma na celu ustanowienie wspólnych ram środków na rzecz promowania efektywności energetycznej i ustanawia wiążący cel UE w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r. w wysokości co najmniej 32,5 procent.

– Państwa członkowskie były zobowiązane do dokonania transpozycji dyrektywy do 25 października 2020 roku. Pięć państw członkowskich, które nie zgłosiły pełnej transpozycji do prawa krajowego zmienionej dyrektywy w wyznaczonym terminie, otrzymało wezwanie do usunięcia uchybienia w listopadzie 2020 roku – czytamy w komunikacie.

Po przeanalizowaniu krajowych środków transpozycji Komisja uważa, że transpozycja w Finlandii, na Łotwie, Malcie, w Polsce i Szwecji nie została zakończona. Państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komisja Europejska/ISB News/Michał Perzyński