Kensbok: KGHM to stabilizator polskiego rynku kapitałowego i finansowego Energetyka

Logo KGHM. Fot.: KGHM

– Jesteśmy już od 25 lat obecni na rynku giełdowym w Polsce, a w ubiegłym roku odnieśliśmy duże sukcesy. Wypracowaliśmy 6,2 mld zł zysku netto, jesteśmy jedną z trzech najwyżej notowanych spółek. Tymczasem początki były skromne zaczynaliśmy, jako jedna z wielu spółek, nasze akcje były wyceniane przy debiucie na 23 zł, a dzisiaj to jest to ok. 170-180 zł, a w szczycie mieliśmy powyżej 220 zł – mówi wiceprezes KGHM Andrzej Kensbok w rozmowie z ISBnews.

– Dlatego cieszymy się z udziału w tegorocznej konferencji inwestorów w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie będziemy mogli włączyć się w dyskusję o roli rynku finansowego i kapitałowego w sytuacji niepewności i dużych ryzyk. Pamiętajmy też, że wszystkie przedsiębiorstwa dostosowują się jednocześnie do zwiększonych oczekiwań i wymagań o charakterze odpowiedzialności społecznej i środowiskowej – powiedział w rozmowie z ISBnews.

Wiceprezes wspomniał o najnowszej strategii KGHM, której ważnym punktem jest transformacja energetyczna. – Chcemy się pochwalić dotychczasowymi dokonaniami, powiedzieć trochę więcej o naszym programie nuklearnym i o programie morskiej energetyki wiatrowej. (…) Przyglądamy się także rynkom metali na świecie, analizujemy popyt i podaż miedzi, srebra, czy molibdenu. Oczywiście nieustannie poszukujemy innych projektów zarówno w Polsce i w krajach sąsiednich, ale są to działania na zupełnie wstępnym etapie i nie chcemy się jeszcze nimi chwalić – podkreślił Kensbok.

Źródło: ISBnews