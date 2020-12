KGHM stawia na elektromobilność w swoich zakładach Alert

Fot. KGHM

Cztery nowoczesne stacje ładowania samochodów elektrycznych działają już w Zagłębiu Miedziowym – KGHM zwiększa liczbę ultraszybkich punktów ładowania. W komunikacie prasowym spółka podaje, że dodatkowo oddział firmy, Huta Miedzi Cedynia powiększyła swoją flotę o dwa elektryczne wózki widłowe.

Elektromobilność w KGHM

Do stacji ładowania przy siedzibie KGHM w Lubinie dołączyły trzy kolejne: przy Hucie Miedzi Głogów, Hucie Miedzi Legnica i przy Zakładach Górniczych Lubin. Punkty są ogólnodostępne i oznakowane miejscami postojowymi wyłącznie dla samochodów elektrycznych. Podobnie jak przy uruchomieniu stacji w Lubinie, KGHM współpracował z Grupą TAURON, co zaowocowało kolejnymi wspólnymi inwestycjami. Budowa stacji ładowania to kolejny krok w realizacji strategii KGHM. Miedź jest powszechnie używana w pojazdach elektrycznych.

– Kolejnym „zielonym” elementem działalności w GK KGHM są elektryczne wózki widłowe przeznaczone do obsługi ciągu technologicznego w Hucie Miedzi Cedynia. Dwa pojazdy będą wykorzystane przy linii ciągłego topnienia, odlewania i walcowania miedzi. To oznacza, że proces produkcji w hucie polegający na załadunku pieca katodami będzie realizowany w 100 proc. wózkami z napędem elektrycznym. Wstępnie wyliczono, że oszczędność wynikająca z pracy takiego pojazdu w porównaniu do spalinowego wynosi ok. 40 tys. zł rocznie. KGHM systematycznie wprowadza program poprawy efektywności energetycznej i wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących zmniejszaniu zużycia energii. Miedziowa spółka daje przykład innym dużym polskim firmom i prowadzi m.in. projekt testowania samochodów elektrycznych. Pracownicy Spółki przejechali służbowymi samochodami elektrycznymi kilkanaście tysięcy kilometrów, nie emitując przy tym do atmosfery dwutlenku węgla czy azotu – czytamy w komunikacie KGHM.

– Drugim elementem realizacji strategii KGHM jest również elektromobilność dołowa. Firma prowadzi testy z samochodem elektrycznym Sokół 4×4 a KGHM ZANAM wyprodukował nowy typ wozu transportowego z napędem elektrycznym ZANPER. Dodatkowo, KGHM, jako jeden z dwóch największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce inwestuje w Odnawialne Źródła Energii, w tym projekty fotowoltaiczne. Inwestycje będą realizowane w kilku miejscach. W okolicach Huty Miedzi Legnica KGHM ZANAM zakończył budowę nowoczesnej elektrowni fotowoltaicznej w technologii 4.0. Firma prowadzi też dwa inne projekty fotowoltaiczne – Elektrownia fotowoltaiczna (EPV) Piaskownia Obora oraz Zespół EPV HMG I-III. Zgodnie ze strategią Polskiej Miedzi, do 2030 roku, aż połowę zapotrzebowania na energię KGHM chce pokryć z własnych źródeł, w tym z OZE – podaje spółka.

KGHM/Michał Perzyński