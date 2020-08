Orlen: Duży koncern multienergetyczny będzie bardziej odporny na wahania rynku Energetyka

PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

– Polski przemysł niemal suchą stopą przeszedł przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Co więcej, długofalowe strategie pozostają bez zmian. Dla nas celem jest skala światowa – tłumaczyła Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN Orlen, podczas III edycji Forum Wizja Rozwoju – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

Klarecka o wynikach PKN Orlen

Patrycja Klarecka, członek zarządu ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen, odnosząc się do kwestii jak przedsiębiorstwa dostosowały się do nowej rzeczywistości, przyznała, że niezwykle istotną kwestią było przede wszystkim, zabezpieczenie pracowników, w tym szczególnie w zakładach produkcyjnych. Orlen, z dobrym skutkiem, zabezpieczył m.in. rafinerie, elektrociepłownie i blisko 1,8 tys. stacji benzynowych, które pracowały nieprzerwanie. Koronawirus nie wpłynął też na plany inwestycyjne, czy akwizycyjne Orlenu, w tym mi.in fuzję z Lotosem. Transakcja jest realizowana, koncern ma zgodę Komisji Europejskiej, a 18 sierpnia Orlen, Skarb Państwa i Lotos podpisały porozumienie w sprawie przejęcia gdańskiej grupy.

W wypowiedzi dotyczącej utrzymania dynamicznego rozwoju o obecnych warunkach, Klarecka przywoływała lipcowy „Szybki Monitoring NBP” wskazujący, że zdaniem 80 procent przedsiębiorców ożywienie gospodarcze będzie przypominało literę V, czyli gwałtownie odbije po pandemii, i to w ciągu roku. Według niej optymizm krajowego biznesu to zasługa tarczy antykryzysowej. – W pierwszej kolejności pieniądze pomogły w utrzymaniu miejsc pracy, ale w dalszej perspektywie zostaną przekierowane na długofalowe inwestycje – mówiła cytowana przez „Puls Biznesu” Patrycja Klarecka.

Odniosła się ona również do przyszłości. Jak zapowiedziała, transformacja energetyczna pozwoli na rozwój firm z branży energetycznej, ale będzie też korzystna dla całej polskiej gospodarki. Za zieloną gospodarką idą duże pieniądze. Przypomniała, że globalna firma doradztwa strategicznego McKinsey & Company wyceniła osiągnięcie neutralności emisyjnej przez Polskę na 380 mld euro. – W ciągu 30 lat będziemy mieć do czynienia z zupełnie nowymi technologiami. W latach 90. powszechny internet, smartfony czy elektryczne samochody nie były powszechne. Dlatego nie zawężajmy naszych działań do jednego czy dwóch kierunków. Szukajmy potencjału w wielu obszarach. Możemy konkurować z największymi gospodarkami świata i w oparciu o innowacje stworzyć zupełnie nowe przewagi – mówiła.

Źródło: Puls Biznesu, opracował Michał Perzyński.