Maszyniści niemieckiej kolei mają problem z egzaminami

W tym roku połowa maszynistów Nordwestbahn nie zdała egzaminu końcowego, co doprowadziło do ograniczeń w transporcie regionalnym. Minister transportu Dolnej Saksonii Olaf Lies (SPD) uważa, że jedynym rozwiązaniem jest znaczne obniżenie poziomu tych egzaminów.

– Z powodu braku maszynistów Nordwestbahn chce w kwietniu zastąpić autobusami wszystkie pociągi między Rotenburgiem a Verden. Ucierpią na tym niektóre składy między Oldenburgiema Wilhelmshaven – podaje bahnblogstelle.com.



Powodem utrudnień jest fakt, że wielu młodych maszynistów nie ukończyło szkolenia w tym roku. Lies powiedział, że jest to podstawowy problem w zapewnieniu wykwalifikowanej siły roboczej. Landowy minister chce zadbać o to, by egzaminy dla maszynistów były jak najmniej wymagające.



Opinia publiczna nie zgadza się z oceną ministra, bo zawód maszynisty jest związany z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo pasażerów. Mniej wymagające egzaminy będą oznaczały, że kwalifikacje maszynistów spadną, co mogłoby odbić się na bezpieczeństwie. W Niemczech pracuje blisko 35 tys. maszynistów. Potrzeba 1,5 tys. kandydatów, aby w następnych latach zastąpić wszystkich maszynistów odchodzących na emeryturę.



