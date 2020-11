Kolejne zbiorniki ropy PERN wzmocnią suwerenność energetyczną Polski (WIDEO) Alert

Zbiorniki w Bazie Gdańsk. Fot. PERN

PERN oddał do użytku w terminalu naftowym cztery zbiorniki ropy o łącznej pojemności 345 tys. m sześc. Razem z dwoma zbiornikami o mocy 100 tys. z bazy Gdańsk moc magazynów ropy w Polsce wzrosła o blisko 550 tys. m sześc. do 4,1 mln m sześc..

– Te inwestycje pozwolą polskim rafineriom na sprowadzanie różnorodnych gatunków ropy i ich magazynowanie, bo dziś o zakupie takiego towaru decyduje nie tylko jego cena czy jakość, ale przede wszystkim pewność dostawy. Inwestycje PERN oznaczają, że stajemy się suwerenni w obszarze ropy i paliw, a zakupiona ropa daje naszym klientom możliwość elastycznego reagowania na zmiany sytuacji rynkowej – informuje PERN w komunikacie. – Rozbudowa TNG i Bazy Gdańsk to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na pojemności magazynowe ropy. Pozwolą one na jeszcze bardziej efektywną obsługę tankowców zawijających z ropą do Naftoportu, zwiększą możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej, a także zapewnią nowe pojemności klientom PERN, którzy coraz więcej surowców sprowadzają do Polski drogą morską.

– Zakończona budowa zbiorników na ropę naftową w Bazie Gdańsk i w Terminalu Naftowym w Gdańsku zwiększa możliwości przechowywania tego surowca o ponad pół miliona metrów sześciennych. W połączeniu z naftoportem w Gdańsku zwiększa to gwarancje bezpieczeństwa dostaw surowca dla polskich rafinerii i umożliwia kolejne kroki na drodze do różnicowania kierunków dostaw i gatunków ropy – tłumaczy pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski cytowany w materiale. – Infrastruktura, którą dziś posiadamy pozwala na skuteczną dywersyfikację, a dzięki temu stabilny rozwój gospodarki – podkreślił Igor Wasilewski, prezes PERN.

Rozbudowa pojemności magazynowych Bazy Gdańsk i TNG należy do programu Megainwestycje PERN. Program wynika z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, ujęty jest również w strategii PERN do 2022 roku.

PERN/Wojciech Jakóbik