Komisja chce zebrać 18 mld euro pomocy Ukrainie. Polska domaga się konsekwencji wobec Rosji Alert

Unia Europejska przedstawi mechanizm pozwalający zebrać do 18 mld euro pomocy Ukrainie na przywrócenie dostaw energii, ciepła i wody. Polska domaga się konsekwencji wobec Rosji wykraczających poza sankcje.

Komisja Europejska zamierza zebrać w sumie 18 mld euro pomocy Ukrainie. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen oszacowała, że ten kraj będzie potrzebował od 3 do 4 mld euro miesięcznie na podstawowe potrzeby, z czego około 1,5 mld euro mogłoby pochodzić z Unii. Ministrowie finansów krajów unijnych mają przygotować odpowiedni mechanizm finansowania. Te środki mają posłużyć przywracaniu dostaw energii, wody i ogrzewania zakłóconych przez ataki Rosji. Według firmy DTEK z Ukrainy zostało w ich skutek zniszczone 40 procent infrastruktury energetycznej w tym kraju.

Premier RP Mateusz Morawiecki cytowany przez Polską Agencję Prasową powiedział, że Komisja Europejska powinna ocenić możliwość wyciągnięcia konsekwencji wobec Rosji za to, że z jej winy w Europie wybuchł kryzys gospodarczy wywołany między innymi rekordowymi cenami gazu i kryzysem energetycznym, który spowodowały. Źródło podwyżek to systematyczne ograniczenie dostaw do Europy przez Rosjan od wakacji 2021 roku.

Morawiecki ocenił, że Rosja „jest odpowiedzialna za wszystkie skutki tego kryzysu i za wywołanie tego kryzysu energetycznego i gospodarczego”. Jego zdaniem należy w konsekwencji nałożyć na Rosję nowe sankcje, ale także innych możliwości. Polacy w przeszłości sugerowali możliwość finansowania odbudowy Ukrainy oraz walki z kryzysem energetycznym poprzez konfiskatę mienia rosyjskiego na terenie Unii Europejskiej.

21 października trwał drugi dzień szczytu Rady Unii Europejskiej, który nie przyniósł rozstrzygnięcia w sprawie nowych sposobów walki z kryzysem energetycznym ani nowych sankcji wobec Rosji.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik