Komisja Europejska chce przyspieszyć inwestycje w OZE, aby porzucić węglowodory z Rosji Alert

Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Komisja Europejska (KE) zaproponuje podniesienie progu udziału czystej energii do 2030 roku z 40 do 45 procent. Plan ten jest częścią programu REPowerEU, który w założeniu ma pozwolić do 2027 roku całkowicie porzucić surowce z Rosji. Koszt programu jest szacowany na 195 mld euro.

Poza większymi inwestycjami w OZE, KE chce również zwiększyć cel efektywności energetycznej z obecnych dziewięciu procent zmniejszenia zużycia energii względem 2020 roku do 13 procent. UE chce połączyć szybsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, większe oszczędności energii, dywersyfikację dostaw od partnerów międzynarodowych oraz nowe narzędzia przyspieszające inwestycje, starając się zastąpić węgiel, ropę i gaz ziemny z Rosji po inwazji tego kraju na Ukrainę.

Dzięki temu państwa UE mają zaoszczędzić do 80 mld euro na zakupach gazu, 12 mld euro za zakupach ropy i 1,7 mld euro na węglu. Plany UE zakładają osiągnięcie 10 mln ton krajowej produkcji odnawialnego wodoru i 10 mln ton importu odnawialnego wodoru do 2030 roku. Cel produkcji biometanu został ustalony na 35 mld m sześc. rocznie.

WorldOil/Mariusz Marszałkowski