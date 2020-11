Komisja krytykuje sankcje USA wobec Nord Stream 2. „Wykracza poza kompetencje” Alert

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Fot.; BiznesAlert.pl

Komisja Europejska odpowiedziała na list części posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy w czerwcu 2020 roku domagali się obrony Nord Stream 2 przed sankcjami USA. Krytykuje sankcje. Zdaniem Posła do PE Jacka Saryusz-Wolskiego wykracza poza swe kompetencje.

– Komisja przygląda się uważnie ostatnim inicjatywom prawnym USA mającym wprowadzić sankcje uderzające w budowę Nord Stream 2 – przyznaje przewodnicząca Ursula von der Leyen. – Komisja stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu unilateralnych sankcji przeciwko firmom unijnym prowadzącym legalny biznes, to znaczy zgodny z prawem unijnym i międzynarodowym. Ponadto, osłabiają one jedność transatlantycką i nasze stanowisko względem działań Rosji naruszających integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy – dodała.

– Unia Europejska zastosowała własne środki mające zapewnić, że Nord Stream 2 działa w przejrzysty i niedyskryminujący sposób z odpowiednim stopniem nadzoru regulacyjnego w zgodzie z kluczowymi zasadami prawa międzynarodowego oraz unijnego prawa energetycznego – dodała von der Leyen. Wspomniała w tym kontekście rewizję dyrektywy gazowej, która podporządkowuje sporny gazociąg przepisom antymonopolowym trzeciego pakietu energetycznego Unii Europejskiej i według Komisji była kluczowym instrumentem służącym osiągnięciu porozumienia politycznego o warunkach dostaw gazu przez Ukrainę pod koniec 2019 roku.

Szefowa Komisji podkreśliła, że systematycznie informuje o tym stanowisku administrację USA i kongres amerykański. Faktycznie, von der Leyen powtarza tezy wygłaszane już wcześniej przez oficjeli europejskich.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski był autorem interpelacji poselskiej do Komisji Europejskiej, w której krytykował jej wiceprzewodniczącego Josepa Borella za stanowisko jakoby sankcje wobec Nord Stream 2 mogły być niezgodne z prawem europejskim. Służby prawne Bundestagu uznały potem, że są zgodne. Saryusz-Wolski ostrzega, że stanowisko von der Leyen w sprawie Nord Stream 2 to kolejne nadużycie, bo do tej pory Komisja wyrażała się krytycznie o tym projekcie, a krytyka działań USA wkracza w obszar wspólnej polityki zagranicznej państw członkowskich i zgoda byłaby możliwa tylko w razie jednomyślności państw członkowskich. – Przewodnicząca Komisji Europejskiej wykracza poza kompetencje – kwituje poseł w komentarzu dla BiznesAlert.pl.

Wojciech Jakóbik