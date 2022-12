Komisja daje zielone światło przejęciu Unipera przez rząd Niemiec Alert

Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie Unipera przez niemiecki rząd. Toruje to drogę do nacjonalizacji koncernu, któremu groziło bankructwo po tym, jak Rosja przestała dostarczać mu gaz.

Komisja Europejska. Źródło: Europa.eu

Rząd Niemiec może przejąć Unipera

Przejęcie zostało zatwierdzone zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie fuzji po tym, jak Komisja stwierdziła, że nie budzi to obaw o konkurencję. Bruksela musi jeszcze zatwierdzić ratowanie Unipera pod kątem tego, czy jest to zgodne z zasadami pomocy publicznej. – Transakcja była spowodowana trwającym europejskim kryzysem energetycznym, w szczególności zaprzestaniem dostaw rosyjskiego gazu i gwałtownym wzrostem cen gazu, co spowodowało, że Uniper, największy niemiecki importer rosyjskiego gazu, wymagał znacznych zastrzyków kapitałowych, aby zapobiec swojej niewypłacalności czytamy w komunikacie Komisji.

Gazprom był największym dostawcą gazu dla Unipera, ale pod koniec sierpnia dostawy zostały ograniczone i całkowicie wstrzymane, co zmusiło Unipera do kupowania gazu gdzie indziej po znacznie wyższych cenach, aby wypełnić istniejące kontrakty. Zielone światło Brukseli na przejęcie ma miejsce na kilka dni przed planowanym na 19 grudnia nadzwyczajnym zgromadzeniem akcjonariuszy, na którym inwestorzy Unipera mają zatwierdzić pakiet ratunkowy, który do tej pory kosztował ponad 51 miliardów euro. – To ważny krok w postępowaniu – powiedział rzecznik niemieckiego ministerstwa gospodarki, które było kluczowe w negocjacjach w sprawie nacjonalizacji.

Uniper jeszcze nie skomentował tej sprawy.

Na początku grudnia informowaliśmy, że Uniper domaga się 11,6 mld euro rekompensaty za straty poniesione z tytułu przerwania dostaw przez Gazprom wbrew umowie.

Komisja Europejska/Reuters/Michał Perzyński