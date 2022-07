Komisja wie jak zmniejszyć zużycie gazu. W mieszkaniach będzie chłodniej Alert

Komisja Europejska chce zmniejszyć zużycie gazu poprzez obniżenie temperatury ogrzewania do 19 stopni. Z powodu odcięcia dostaw gazu z Rosji, w UE zabraknie 20 miliardów metrów sześciennych gazu.

Komisja Europejska. Źródło: Europa.eu

KE planie zredukować popyt na gaz

Nadal nie ma jednego rozwiązania na kryzys energetyczny, a nadchodząca zima zaognia sytuacje. Komisja Europejska ma zaproponować obniżenie temperatury ogrzewania do 19 stopni, co ma być rozwiązaniam na niepełne rezerwy gazu dla całej Wspólnoty. W najbliższą środę KE ma opublikować komunikat, który mówi o obniżeniu popytu na surowiec i jak podaje Polska Agencja Prasowa, dotyczy to również indywidualnych konsumentów.

Według planu zmniejszenia popytu, zużyte gazu ma zostać ograniczone przez indywidualnych odbiorców oraz największe przedsiębiorstwa oraz przemysł. KE chce aby państwa członkowskie zachęcały do zmniejszenia temperatury ogrzewania do 10 stopni, a klimatyzacji do 25 stopni.

– Europa musi teraz przygotować się na potencjalne dalsze zakłócenia – nawet na całkowite odcięcie – dostaw rosyjskiego gazu. Rada Europejska w konkluzjach z 31 maja i 23 czerwca poprosiła o przeprowadzenie tego przygotowania w trybie pilnym, a w szczególności w celu umożliwienia ściślejszej koordynacji z państwami członkowskimi i między nimi – napisano we wstępie projektu komunikatu autorstwa KE.

Unia Europejska powinna zapełnić magazyny gazu w 80 procentach, jeszcze przed zimą. Już wiadomo, że jest to wątpliwe i ciężkie do osiągnięcia. Jeśli rezerwy nie zostaną zapewnione do tego poziomu, we Wspólnocie zabraknie 20 miliardów metrów sześciennych gazu. Na ten moment, UE pozyskała 35 miliardów metrów sześciennych gazu z innych krajów.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska