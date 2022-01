Komisja przedłuża termin składania opinii eksperckich ws. taksonomii do końca stycznia Alert

Budynek Komisji Europejskiej fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Komisja Europejska poinformowała, że przesunęła do końca tego miesiąca termin przekazywania przez ekspertów opinii na temat planów, aby niektóre projekty dotyczące gazu ziemnego i energetyki jądrowej mogły być oznaczone jako zrównoważone inwestycje.

Pod koniec zeszłego roku Komisja opracowała plan dodania niektórych inwestycji gazowych i jądrowych do unijnej taksonomii, mającej określić które inwestycje można określić jako przyjazne dla klimatu w UE. Bruksela poinformowała w poniedziałek, że jej eksperci będą mieli czas do 21 stycznia na przedstawienie opinii na temat projektu wniosku, a nie do 12 stycznia, jak pierwotnie planowano. – Termin został przesunięty o tydzień, a powodem jest zasadniczo to, aby dać platformie nieco więcej czasu na przedstawienie swoich opinii – powiedział główny rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer.

Komisja udostępniła projekt swoim doradcom późno w sylwestra, wyznaczając termin, który zdaniem ekspertów jest zbyt krótki i ograniczona kontrola zasad – sugestie odrzucone przez władze wykonawcze UE. Projekt na nowo rozpalił spory między krajami UE, które nie zgadzają się, czy gaz i energetykę jądrową należy uznać za inwestycje „zielone” czy „przejściowe” i na jakich warunkach. Zebrane opinie mogą prowadzić do zmian w tekście, którego ostateczna wersja zostanie opublikowana do końca miesiąca.

Jeśli większość państw członkowskich nie sprzeciwi się temu w ciągu czterech miesięcy później, stanie się ono prawem UE, które wejdzie w życie od 2023 roku. Parlament Europejski może również sprzeciwić się temu w tym czasie za pomocą zwykłego głosowania.

EurActiv/Michał Perzyński