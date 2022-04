Komisja wprowadza embargo na węgiel i proponuje na ropę Alert

Komisja Europejska wprowadza embargo unijne na węgiel z Rosji i proponuje takie samo na ropę, a także inne rozwiązania każące Rosjan za atak na Ukrainę do dyskusji państw członkowskich.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podała, że Unia wprowadzi embargo na węgiel rosyjski blokując handel wart 4 mld euro rocznie. Unia wprowadza także całkowity zakaz transakcji w czterech kluczowych rosyjskich bankach, w tym VTB, drugim co do wielkości rosyjskim banku. Europa wprowadza także zakaz wstępu do portów w UE dla rosyjskich statków oraz zakaz dla rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych, a także eksportu o wartości 10 mld euro w kluczowych obszarach: zaawansowane półprzewodniki, maszyny i sprzęt transportowy.

Komisja zapowiada także konkretne nowe zakazy importu o wartości 5,5 mld euro oraz ukierunkowane środki, takie jak zakaz udziału firm rosyjskich w zamówieniach publicznych i wykluczenie wsparcia finansowego, unijnego lub krajowego dla rosyjskich organów publicznych.

– Pracujemy nad dodatkowymi sankcjami, w tym dotyczącymi importu ropy. Zastanawiamy się nad niektórymi pomysłami państw UE, jak podatki czy konkretne kanały płatności, np. rachunek powierniczy – powiedziała przewodnicząca.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają omówić kształt piątego pakietu sankcji wobec Rosji za jej atak na Ukrainę w dniu szóstego kwietnia. Część z nich jak Polska domagała się także embargo na gaz rosyjski.

Komisja Europejska/Wojciech Jakóbik