Komisja zbiera dowody do ewentualnego śledztwa antymonopolowego przeciwko Gazpromowi Alert

Siedziba Gazpromu w Petersburgu. Fot. Flickr

Politico ustaliło, że komisarz ds. energii Unii Europejskiej Kadri Simson miała powiedzieć przywódcom krajów członkowskich, że rozesłała już ankiety w sprawie dowodów na nielegalną działalność jakichkolwiek dostawców gazu mająca wpływ na kryzys energetyczny. To odpowiedź na postulat Polski i innych krajów o śledztwo antymonopolowe przeciwko Gazpromowi.

Nazwa firmy nie pada w komentarzach Simson, ale przyznała, że śledczy Komisji już rozesłali kwestionariusze do stron, które mogą pomóc zebrać dane na temat ewentualnych nadużyć. Polska, Litwa oraz inni krytycy Gazpromu uważają, że ogranicza podaż gazu w Europie, wykorzystując kryzys energetyczny do wymuszenia startu spornego gazociągu Nord Stream 2 pomimo wciąż nierozstrzygniętej certyfikacji o zgodności jego pracy z przepisami unijnymi. Sam prezydent Rosji Władimir Putin ocenił, że uruchomienie Nord Stream 2 to sposób na obniżkę rekordowych cen gazu na Starym Kontynencie.

Politico/Wojciech Jakóbik