Koniec moratorium w USA. Będzie więcej gazu i ropy spoza Rosji

Odwiert na złożu gazu łupkowego w USA. Fot.: Wikipedia

Amerykanie wycofują moratorium na poszukiwanie oraz wydobycie węglowodorów na ziemiach federalnych. Za kilka lat na rynku globalnym będzie jeszcze więcej gazu i ropy spoza Rosji, która zaatakowała Ukrainę.

USA wprowadziły moratorium na wydobycie gazu i ropy ze złóż łupkowych na początku pracy administracji prezydenta Joe Bidena ze względu na chęć ochrony środowiska. Nowe regulacje wprowadzone przez Departament Spraw Wewnętrznych mają chronić przyrodę oraz prawa ludności rdzennej w okolicy koncesji, które będą teraz wydawane w stanach Alabama, Kolorado, Montana, Nevada, Nowy Meksyk, Dakota Północna, Oklahoma, Utah i Wyoming. Oferta będzie dotyczyła około 173 parcel na 144 tysiącach akrów, czyli obszaru zmniejszonego o 80 procent względem planów pierwotnych po uwzględnieniu nowych ograniczeń.

USA są jednym z największych eksporterów węglowodorów na świecie. Według danych Energy Information Administration Stany wysłały w świat w 2021 roku około 8,63 mln baryłek dziennie ropy oraz 9,7 mld stóp sześc. dziennie, czyli 0,3 mld m sześc. dziennie i 109 mld m sześc. rocznie. Dalsza eksploatacja złóż łupkowych możliwa odtąd znów na lądach federalnych zwiększy potencjał eksportowy. Proces inwestycyjny w sektorze wydobycia trwa kilka lat, więc oddziaływanie nowej podaży z koncesji na lądach federalnych pojawi się dopiero po tym czasie.

Atak Rosji na Ukrainę spowodował, że kraje Zachodu chcą uniezależnić się od surowców rosyjskich. Unia Europejska ogłosiła plan REPowerEU zakładający zmniejszenie importu gazu z Rosji o dwie trzecie do końca 2022 roku oraz do zera najpóźniej do 2030 roku. Jedno z istotnych źródeł węglowodorów nierosyjskich to Stany Zjednoczone, które obiecały dostawy do 15 mld m sześc. LNG w 2022 roku.

Wojciech Jakóbik