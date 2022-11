Koreańczycy chcą się dorzucić do atomu w Pątnowie Alert

Koreańczycy zadeklarowali ministrowi Jackowi Sasinowi gotowość do wejścia kapitałowego w projekt elektrowni jądrowej w Pątnowie w ramach współpracy Polska Grupa Energetyczna-ZE PAK-KHNP.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Foto: MAP

– Owszem, państwo będzie zaangażowane finansowo w inwestycję jądrową realizowaną w ramach projektu rządowego. Plan budowy elektrowni jądrowej w partnerstwie z Koreańczykami jest jednak przedsięwzięciem biznesowym realizowanym równolegle do programu rządowego. Państwo nie będzie zaangażowane kapitałowo w realizację tego projektu, co oczywiście nie zmienia faktu, że jest i przez polski, i przez koreański rząd projektem mocno wspieranym – tłumaczy minister aktywów państwowych Jacek Sasin w rozmowie z BiznesAlert.pl. – KHNP jednoznacznie deklaruje mocne zaangażowanie kapitałowe w projekt budowy elektrowni w Pątnowie. Bliższe szczegóły będziemy mogli poznać dopiero po wykonaniu studium możliwości, jakie ma się pojawić do końca roku – dodaje.

Polska Grupa Energetyczna, ZE PAK i koreańskie KHNP podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy budowie elektrowni jądrowej w Pątnowie w technologii APR1400. Na jego mocy ma powstać studium możliwości określające założenia tego projektu. Może także dojść do potwierdzenia lokalizacji, wyznaczenia harmonogramu, budżetu oraz podziału akcji w specjalnej spółce służącej do realizacji tego projektu. Pozytywne rezultaty miałyby według deklaracji spółek doprowadzić do budowy pierwszego reaktora w dekadę, w pierwszej fazie w sumie dwóch, a docelowo czterech.

Cała rozmowa zostanie opublikowana trzeciego listopada 2022 roku.

Wojciech Jakóbik