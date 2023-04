Koreańczycy odpowiadają Amerykanom w sporze o atom w Polsce Alert

Prezes Westinghouse zamierza kontynuować spór o technologię elektrowni jądrowych w Polsce. Polacy chcą budować z Amerykanami, ale także koreańskim KHNP. Koreańczycy nie mają według Amerykanów praw intelektualnych, ale odrzucają takie sugestie.

Budowa reaktora APR1400 w ZEA. Fot. KHNP

– Treść publicznych wypowiedzi prezesa Westinghouse podczas spotkania z polskimi dziennikarzami z dnia 26 kwietnia 2023 roku oraz następujące po nim publikacje medialne są pod wieloma względami nieścisłe – podaje KHNP w stanowisku. – W szczególności nieprawidłowe są stwierdzenia, które wskazują, że KHNP naruszyło prawa własności intelektualnej Westinghouse oraz nie może eksportować własnej technologii jądrowej do Polski bez uprzedniej zgody Westinghouse. Nie ma żadnych przeszkód dla realizacji projektu elektrowni jądrowej przez KHNP w Polsce.

– Ponadto nie jest prawdą, że uzyskano zgodę Westinghouse na eksport technologii w celu budowy elektrowni jądrowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – twierdzi spółka z Korei Południowej. – KHNP zbudowało lub eksploatuje łącznie 8 reaktorów APR1400 w Korei, a także z powodzeniem zbudowało cztery reaktory tego samego modelu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które są w fazie eksploatacji lub oddania do użytku.

– Za sprawą ciągłej realizacji szeregu projektów w Korei i za granicą, KHNP uzyskało zdolności do budowy elektrowni jądrowych w jak najkrótszym czasie oraz w jak najbardziej ekonomiczny sposób. Co więcej, KHNP jest uznawane za firmę, która potrafi budować na czas i w ramach budżetu, co wyróżnia ją na tle konkurencji – przekonują Koreańczycy. – W oparciu o te możliwości KHNP będzie z powodzeniem realizować projekt elektrowni jądrowej w Pątnowie i przyczyni się do stabilnych dostaw energii w Polsce.

Rząd polski chce, aby pierwszy reaktor AP1000 od Westinghouse był gotowy w 2033 roku. Polska Grupa Energetyczna i ZE PAK zainteresowane technologią APR1400 od KHNP uważa, że reaktor może powstać w 2035 roku. Westinghouse wytoczył KHNP sprawę sądową zarzucając stronie koreańskiej brak prawa do eksportu technologii na licencji amerykańskiej. Koreańczycy odrzucają taką interpretację. Sprawa została skomentowana oficjalnie i nieoficjalnie przez prezesa Westinghouse.

KHNP/Wojciech Jakóbik