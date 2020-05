Przez koronawirusa emisje CO2 na świecie spadły najmocniej od II wojny światowej Alert

Globalne emisje dwutlenku węgla mogą w tym roku spaść nawet o 7 procent w związku z walką z pandemią koronawirusa – podaje czasopismo Nature Climate Change.

Spadek emisji CO2

Badanie przeprowadzone przez grupę naukowców z instytucji w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii analizowało dzienną emisję CO2 w 69 krajach, 50 stanach USA, 30 chińskich prowincjach, sześciu sektorach gospodarki i trzech poziomach ograniczenia. Według badań, w 2019 roku świat emitował około 100 milionów ton dwutlenku węgla dziennie poprzez spalanie paliw kopalnych i produkcję cementu. Na początku kwietnia 2020 roku emisje spadły do ​​83 milionów ton dziennie, co stanowi spadek o 17 procent, a emisje w niektórych krajach spadły średnio nawet o 26 procent w szczytowym okresie ograniczeń.

Jeśli warunki przed pandemią powrócą do połowy czerwca, wówczas emisje w 2020 roku mogą spaść o 4 procent w porównaniu z 2019 rokiem, ale jeśli ograniczenia utrzymają się na całym świecie do końca roku, wówczas emisje mogą spaść o 7 procent. Byłby to największy pojedynczy roczny spadek emisji od końca II wojny światowej. W raporcie ONZ z zeszłego roku stwierdzono, że emisje muszą spaść o 2,7 procent rocznie, aby utrzymać wzrost globalnej temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza, a 7,6 procent rocznie, aby utrzymać się poniżej 1,5 ° C.

Chiny odnotowały największy spadek emisji w kwietniu, przeganiając Stany Zjednoczone, Europę i Indie. W krajach o najostrzejszych ograniczeniach emisje z lotnictwa spadły o 75 procent na początku kwietnia, podczas gdy emisje z transportu lądowego spadły o 50 procent, a z wytwarzania energii o 15 procent. Emisje z przemysłu spadły o około 35 procent, a emisje z budynków mieszkalnych wzrosły o 5 procent.

Reuters/Michał Perzyński