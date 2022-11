Komisja ocenia rozmowy z Polską o KPO jako „konstruktywne”, teraz piłka po stronie Warszawy Alert

Europejska komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourova odbyła spotkanie z polskim wiceministrem spraw zagranicznych ds. europejskich Szymonem Szynkowskim vel Sękiem spotkanie ws. odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Warszawy. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej skomentowała, że „to krok we właściwym kierunku” i „nie może się doczekać kontynuacji dialogu”.

Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

-Odbyliśmy konstruktywną dyskusję z polskim ministrem ds. Unii Europejskiej Szymonem Szynkowskim vel Sękiem. Był to krok we właściwym kierunku i nie mogę się doczekać kontynuacji dialogu. Rozmawialiśmy na temat niezależności sądownictwa w Polsce, zwłaszcza w kontekście poświęconych temu zagadnieniu kamieni milowych w KPO. Kamienie milowe, uzgodnione z polskim rządem, muszą zostać w pełni zrealizowane. Jesteśmy gotowi wesprzeć starania Polski, aby to osiągnąć – napisała na Twitterze komisarz Vera Jourova.

Odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy jest kluczowe dla Polski w kontekście walki z inflacją i inwestycjami w energetykę.

Twitter/Michał Perzyński