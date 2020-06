Krupa: Europejski Zielony Ład może wesprzeć gazyfikację Polski Energetyka

Sieć dystrybucyjna gazu. Fot. PSG

P.o. prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) Ireneusz Krupa opowiedział podczas Konferencji Energetycznej EuroPOWER & OZE Power o szansie dalszego rozwoju sieci gazowniczej w Polsce dzięki środkom Europejskiego Zielonego Ładu.

Wyzwania gazyfikacji

– Gazyfikacja kraju jest ogromnym wyzwaniem. Stopnień zgazyfikowania krajów Polski jest niższy niż Węgier, Słowacji czy Czech. Sprawa transformacji energetycznej również jest poważna, ponieważ w tej chwili duży udział w ogrzewaniu domów jednorodzinnych w Polsce stanowi paliwo stałe. Zastąpić je można gazem. Jednak nie wszędzie jest sieć dystrybucyjna. Dążymy do tego, by zwiększyć stopień gazyfikacji kraju tam, gdzie nie było sieci gazowych. Łączy się to ze znacznymi wydatkami finansowymi. Gdyby Unia Europejska przyjęła gaz jako paliwo przejściowe w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, otworzy się szansa na dofinansowanie naszych projektów, które są nieopłacalne ekonomicznie. Ogromny potencjał leży w ciepłownictwie lokalnym, obecnie większość ciepłowni opalanych jest węglem. Przygotowujemy wieloletni strategiczny program, który umożliwi nam dotarcie do tych wszystkich obiektów. Jednak tam, gdzie nie ma możliwości technicznych doprowadzenia gazociągów, stosujemy technologię LNG. Ten kierunek jest i będzie rozwijany, ponieważ stanowi to pomost w gazyfikacji i tworzymy popyt na gaz – powiedział Ireneusz Krupa.

Opracował Michał Perzyński