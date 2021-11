Jakóbik: Przed nami kryzys gospodarczy wynikający z kryzysu energetycznego Energetyka

– Przed nami kryzys gospodarczy, wynikający m.in. z kryzysu energetycznego. Rozwiązanie globalne nie ma racji bytu. Nawet, jeśli mielibyśmy w budżecie pieniądze na takie rozwiązanie, to kryzys gospodarczy nie jest momentem na rozbuchane wydatki socjalne – mówi redaktor naczelny BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik w rozmowie z Szymonem Glonkiem z Infor.pl w odcinku „DGPtalk: Obiektywnie o biznesie”.

Dlaczego ceny energii w Polsce rosną?

– Gaz obecnie również drożeje, z tych samych powodów, co energia: pandemii i ograniczenia podaży. Do tego dochodzi jeszcze, celowe, moim zdaniem, działanie rosyjskiego Gazpromu, który manipuluje cenami gazu w Europie, żeby wymusić sporny gazociąg Nord Stream 2, bardzo dobrze znany w Polsce. To wszystko składa się na stale rosnące ceny energii – wyjaśnia Wojciech Jakóbik.

Jak można przeciwdziałać podwyżkom cen energii?

– Jeżeli nie zbudujemy nic nowego, zostaniemy przy starym węglu, który będziemy musieli dotować, co podniesie koszty energii, a także zwiększy import: energii, gazu, węgla. Nie jest to najlepsza recepta na przyszłość, dlatego szykuje się kryzys gospodarczy, wynikający także z kryzysu energetycznego – przewiduje.

Bon energetyczny

– Dla osoby, która zarabia średnią krajową, to nie jest bardzo dużo, ale dla najuboższych jest to znacząca pomoc. Jest to także rekompensata, która pozwoli jakoś przetrwać tym najbardziej potrzebującym. Chodzi tu o walkę z ubóstwem energetycznym – tłumaczy.

– Natomiast, moim zdaniem, rozwiązanie globalne nie ma racji bytu. Nawet, jeśli mielibyśmy w budżecie pieniądze na takie rozwiązanie, to kryzys gospodarczy nie jest momentem na rozbuchane wydatki socjalne – podkreśla ekspert.

