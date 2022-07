Sri Lanka: Kryzys energetyczny zakończył obecne rządy

Prezydent Sri Lanki Gotabyja Radżapaksa ustąpił ze stanowiska po ciągłych protestach obywateli. W kraju trwa kryzys gospodarczy, brakuje paliwa, leków i żywności.

Sri Lanka jest w głębokim kryzysie gospodarczym, którego efektem są protesty społeczeństwa. W kraju brakuje paliwa, a w czerwcu podwyższono ceny energii o 800 procent. Rządzący ogłosili bankructwo, w związku z niezdolnością obsługi zadłużenia zagranicznego. Minister finansów podał wtedy, że państwo potrzebuje pomocy zewnętrznej w wysokości trzech miliardów dolarów żeby zapewnić podstawowe dostawy, w tym paliwa. W związku z krytyczną sytuacją obywatele wyszli na ulice, a dziewiątego lipca miały miejsce największe demonstracje, podczas których Lankijczycy wdarli się do pałacu prezydenckiego w stoicy kraju Kolombo.

Protesters enjoying Sri Lanka’s absconding President’s swimming pool! No dictator should remain in illusion that the power is for ever, and when the end comes, it is always violent and nasty. pic.twitter.com/T3ePbkA0gM

— Ashok Swain (@ashoswai) July 9, 2022